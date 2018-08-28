A股收盘，看到了许家印大佬登上福布斯富豪榜中国首富的新闻。







许大佬的登顶，很大程度上是因为恒大健康入主贾跃亭乐视汽车FF之后的股价暴涨。讽刺吧？贾老板的汽车让多少人破产，多少人天台开party。但是也让许大佬荣登了富豪榜榜首。





所以这个故事告诉我们两个道理：





1.任何投资必然伴随风险，即便是被捧上神坛的贾布斯也能让你亏到没朋友，而面对风险，仓位是我们最好的伙伴。





2.任何所谓“风险”，都是中性的，既包含亏损的可能也同样蕴藏着赚钱的概率。但除非您自己就是大佬，否则垃圾变黄金仍然也只是小概率事件。





不过无论如何，许家印登顶首富，说实话，都应该被当作这个时代给所有人的嘲讽。许大佬首富的根源，说到底，仍然是站在20年地产立国的肩膀上眺望远方。因此虽然许大佬绝不是第一个地产首富，但是衷心希望是最后一个。未来的下一个二十年，中国的崛起和发展，绝不应该徘徊在地产时代的窠臼中。科技立国才是真正的根本。













当然，现在讲科技立国可能还有点距离，不过我们看市场至少是这么来走的。今天沪指非常有A股特色，牛了一天之后，重新回归震荡横盘。





强势股全线萎靡，京天利、春光科技隔日涨停变跌停，熙菱信息盘中炸开四板后大跳水，德新交运、利德曼、三毛派神等长阴杀跌。





维稳力量依旧是科技方向，次新长城军工大长腿水下翻红异动为午后仅存亮点，带领了部分资金回流次新。





市场最大的症结仍然是没钱。没钱对于持续性是一个打压，而且几大指数目前都处于前期套牢压力区间上下，如果没有继续放量去吃筹码，想要持续反弹还是存在压力。













这种位置其实最好的策略是分批打好底仓的情况下保持平常心。既避免踏空带来的情绪失控，也避免突发因素带来的尴尬。





昨天一大堆朋友以一种再不卖房买股票就来不及的语气询问能不能进场，我觉得这种情绪一定要控制。





不知道大家有没有听过证券分析之父：本杰明格雷厄姆的故事。





当年，格雷厄姆老人家住在中央公园西边30层的公寓大厦里，过着8个女佣1个男仆的奢靡生活。但为了伟大的抄底事业，他不畏艰难险阻，毅然放弃优渥的生活。





1930年初，当道琼斯指数从最高跌下跌20%时，他高呼“到底了”，于是坚定地贷款抄底。





在1932年到来之际，道琼斯指数从1929年的最高点386跌到1932年的41点，跌去了90%，一刀斩到脚踝。而我们伟大的格雷厄姆前辈也完成了他光荣的使命，彻底破产。

















什么意思呢？





人性总是充满了疯狂，这种疯狂并不以你的专业与否转移，而资本市场里面滚滚流淌的金钱更是会放大这种疯狂。所以真正的投资，并不是大家想象的那样与市场做战斗。而是在市场中，找寻最优质的上市公司作为队友，与我们自身贪婪、疯狂而傲慢的人性作战。





我们希望大家这个位置保持理性，并不是因为看空。而恰恰是因为这个位置太过于重要，因此要避免大家在底部区间做出错误的操作。





多少投资者是因为在底部套牢，继而底部割肉，之后变得过于谨小慎微，最终在行情真正启动的时候不敢出手，错失整个行情。





不要变成这样的投资者。





控制情绪，把更多的热情投入到选择那个值得被作为战友的优质公司上去。而不是看到市场，觉得自己可以像许大佬一样把垃圾变黄金。不要因为冲动，在15倍估值的底部区间，把宝贵的弹药投入在垃圾股上，而错过了真正优质股建仓的机会。



