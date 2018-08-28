牛一天之后回归震荡，非常具有A股特色。也印证了昨天我们对于盘面的判断。现阶段是一部分资金的先头部队在打底。





这个打底的动作，意味着向下空间不大，但是上攻的持续性上面也要格外的观察。尤其像沪指再一次逼近2800的前期整数关口+整理平台的压力区间。这个位置对于后期的盘面影响还是颇为深厚的。





昨天盘后也给大家简单说了一下，如果这个位置放量强势上攻收复2800，那么我们可以在高看一线到3000，如果上攻无量或者反复震荡，那么要当心后面还有震荡回落的可能。





板块上面看，完美的落实补涨两个字，昨天市场相对较为弱势的方向今天在上涨。而昨天领跑的消费类今天则权限领跌调整。





所以反复提示大家，避免盲目恐慌的同时，也要避免盲目乐观。昨天一大堆朋友以一种再不卖房买股票就来不及的语气询问能不能买，我觉得有点坏，投资最怕就是在这种位置盲目的重仓追高，或者重仓抄底。





不知道大家有没有听过证券分析之父：本杰明格雷厄姆的故事。





当年，格雷厄姆老人家住在中央公园西边30层的公寓大厦里，过着8个女佣1个男仆的奢靡生活。但为了伟大的抄底事业，他不畏艰难险阻，毅然放弃优渥的生活。





1930年初，当道琼斯指数从最高跌下跌20%时，他高呼“到底了”，于是坚定地贷款抄底。





在1932年到来之际，道琼斯指数从1929年的最高点386跌到1932年的41点，跌去了90%，一刀斩到脚踝。而我们伟大的格雷厄姆前辈也完成了他光荣的使命，彻底破产。





什么意思呢？





人性总是充满了疯狂，这种疯狂并不以你的专业与否转移，而资本市场里面滚滚流淌的金钱更是会放大这种疯狂。所以真正的投资，并不是大家想象的那样与市场做战斗。而是在市场中，找寻最优质的上市公司作为队友，与我们自身贪婪、疯狂而傲慢的人性作战。





我们希望大家这个位置保持理性，并不是因为看空。而恰恰是因为这个位置太过于重要，因此要避免大家在底部区间做出错误的操作。





多少投资者是因为在底部套牢，继而底部割肉，之后变得过于谨小慎微，最终在行情真正启动的时候不敢出手，错失整个行情。





不要变成这样的投资者。



