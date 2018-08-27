周一市场真的是久违的放量反弹。







这里面，几个事件是促成周一反弹的关键。





其一是人民币汇率在周末的大暴走！周末央行重启逆周期因子，逆周期因子这个东西是啥大家没必要了解，简单说是一个央行并没有公开的针对汇率调控的公式。但主要是针对抵消人民币单边情绪的。去年5月份央行用过一次，打开了人民币511行情。所以周末重启直接导致人民币暴涨900点，打爆了人民币空头。





人民币汇率的回升，其实最大的受益者，是A股本身。对于股市而言，外资实际上是最重要的增量资金之一，而股市又是最典型的人民币资产之一，当前位置人民币汇率的反弹，并且是央行手把手引导的暴力反弹，实际上很大程度上标志着——人民币贬值短期进入一个关口，单边贬值要告一段落。





而这样一个位置，人民币资产的国际定价意味着也会迎来回升，相对于A股的估值低位，这对于稳定住外资这批资金的信心是一个巨大的利好，会直接带动外资杀一个回马枪。













其二是今天中午发布的刘鹤主持的关于资本市场的会议。这个会议，针对股市提到两点，一是化解股权质押风险。而是改革股票市场发行制度。





刘总住持的金融稳定发展委员会，这个级别比央行、银保监会、证监会都要高，是统筹整个金融体系改革的，讲话比刘士余管用。这一次金稳会提到的两点，其实很能切中要害。股权质押应该说是本轮风险以来A股内生最大的不确定性之一，而造成这一问题的核心恰恰又是当下的发行制度。之前其实我们已经在讨论——目前的审批制下，其实A股所处的境遇远恶劣于注册制，此次所谓发行制度改革，是否会从根本上重新定义资本市场的属性和定位，这个很重要。





同时大家也要知道，最近很多人一直在说政策底，但说到底我们讲的政策底都仅仅是政策来兜底。兜底能够企稳，但是兜底不能触发上攻的意志。向上的动力，只会也只能来自于改革。大家去回想A股的每一轮牛市的启动，都恰恰也仅仅是因为改革的发生。





资本市场会议，是否真的会启动股市的改革，又会带来怎么样的改革？我们暂时不好揣测。但至少这个会议传达的信号，给了投资者希望.....种预期之所以强烈，恰恰是因为这几个月A股的走势已经烂到极点。





但就像我们不断给大家说的，否极泰来！这是天道使然。













最后讲讲资金。





周末的另一个利好——就是本周要火速开卖的养老目标基金。养老目标基金本身按照业内之前的预期，应该要在9月份中旬才会陆续得到关注。不过眼下8月底就开卖，说明各大基金券商都在加速推进。这些资金加速推进显然是看到了A股的低估值属性。





因此，就像上周我们反复和大家讲的，A股低估是摆在这儿的，所以我们要等待的，其实是市场逐渐回归理性之后，认清这种低估的属性。





此外，被誉为A股市场内“最聪明”资金的社保基金也再次动作。社保基金日前对部分投资管理人的权益组合再次增拨资金，相关资金已经到位，部分投资管理人或已入场买入A股。此前，社保基金多次在A股市场的底部有过成功的抄底纪录。典型的案例是2005年中和2008年末，两轮股市底部，社保都有积极入市的操作。













所以大家看到了今天盘面的上涨，其实是这几大因素互相作用互相纠缠的结果。其实应该恭喜所有朋友，我们都坚强的挺过了市场最黑暗的时刻，这种黑暗不仅仅是因为我们内生的问题，更是因为外部压力下的进退维谷。但是资本在通过自己的手段告诉我们——最黑暗的时刻正在过去。





不过这个位置，这个时候我们也还是提醒大家一句——往前数，A股也有过太多次一根阳线改变信仰的时刻。这个位置我们的观点不变，不需要过分恐慌，但是同样也要控制不要盲目的乐观。我记得上周还会有很多朋友讲——不跌破2638简直是对不起组织。但是今天恐怕又会有很多朋友喊着“来不及了”打开交易软件买买买。





这些情绪都不是成熟投资者的所为。





就像上周说的，这个位置可以控制仓位去参与一下。但是整体上的快速加仓，仍然要耐心等待放量的配合。小赌怡情，大赌伤身啊各位~