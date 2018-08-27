周一早盘真的是久违的走出了放量反弹的信号。





这里面引导反弹最重要的俩号，是周末央行重启逆周期因子，逆周期因子这个东西是啥大家没必要了解，简单说是一个央行并没有公开的针对汇率调控的公式。但主要是针对抵消人民币单边情绪的。去年5月份央行用过一次，打开了人民币511行情。 所以周末重启直接导致人民币暴涨900点，打爆了人民币空头。





人民币汇率反弹，最大的利好是三大板块。





一是地产（主要是因为地产是标准的人民币资产。但是这个盘子太大和国内政策关联度也大，所以目前提的少了）





二是航空（因为航空公司买飞机借的都是外债，所以人民币升值意味着外汇欠款贬值，负债减轻）





三是造纸（造纸业原材料的木材都是进口，升值有利于进口）





不过当前位置人民币汇率的回升，其实最大的受益者，是A股本身。 对于股市而言，外资实际上是最重要的增量资金之一，而股市又是最典型的人民币资产之一，当前位置人民币汇率的反弹，并且是央行手把手引导的暴力反弹，实际上很大程度上标志着——人民币贬值短期进入一个关口，单边贬值要告一段落。





而这样一个位置，人民币资产的国际定价意味着也会迎来回升， 相对于A股的估值低位，这对于稳定住外资这批资金的信心是一个巨大的利好，会直接带动外资杀一个回马枪 。





这种资金回流其实从另一个角度是能够讲得通的——就是本周要火速开卖的养老目标基金。养老目标基金本身按照业内之前的预期，应该要在9月份中旬才会陆续得到关注。不过眼下8月底就开卖，说明各大基金券商都在加速推进。 这些资金加速推进显然是看到了A股的低估值属性。





因此，就像上周我们反复和大家讲的，A股低估是摆在这儿的，所以我们要等待的，其实是市场逐渐回归理性之后，认清这种低估的属性。





目前看，一批资金开始有节奏的回归，这批资金的做多手法，和上周郭嘉队护盘还是有所区别，上周是不停的拉上证50，结果拉崩了小市值品种。 而今天开盘就直接攻击军工和5G这样有人气基础的板块，把市场的热情激活，跟风盘确实不少！ 时隔近一个月后，各指数都突破了20天线，好现象！



