【题材】





1、周末滴滴顺风车事件发酵 正规出租车公司或受益





“空姐顺风车遇害”刚刚过去110天，滴滴顺风车再次出现司机杀人事件，8月24日，温州乐清一名女子乘坐滴滴顺风车不幸遭遇歹徒遇难。8月26日，交通运输部联合公安部等约谈滴滴，要求不得再新接入未经许可的车辆和人员。网约车在不到4个月时间里发生两起命案，或导致公众对网约车的不信任，正规出租车公司或受益。





强生控股(600662)：公司是一家以出租车运营为主业务的上海本地公用事业龙头；南京公用(000421)公司是江苏省内最大的出租车公司









2、交通部：试点取消省界收费站





交通运输部在近日举行的8月份例行新闻发布会，发布会通报试点取消高速公路省界收费站等有关情况。目前，已经初步形成了总体工作方案和技术方案，主要是利用高速公路电子不停车收费(ETC)等新的信息技术，替代人工收费的方式，提高车辆通行效率，达到降低物流成本的目的。另外，山东、河南和广东等省份试点开通了微信、支付宝、银联“云闪付”等手机支付服务，这对于高速公路联网收费ETC系统是一个有利的补充。





中远海科(002401)主要业务均围绕交通基础建设、智慧城市建设开展，是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一；金溢科技(002869)是中国ETC行业龙头厂商。









3、润滑油行业迎来涨价潮、国内相关公司有望受益





据媒体报道，近期润滑油行业迎来涨价潮。嘉实多(深圳)有限公司8月22日向经销商发函表示，公司计划于9月对润滑油产品做适度的价格调整。福斯润滑油(中国)有限公司8月15日发布调价函，公司决定将于2018年9月1日起调整福斯特(603806)种油部销售的全线润滑油产品的销售价格，其中美国进口的产品价格上调25%，其他产品的调整幅度为8%。2018年以来，以美孚、嘉实多、壳牌为代表的主流润滑油品牌相继发布涨价通知，部分品牌更是先后祭出“二连涨”甚至“三连涨”。





康普顿(603798) 产品对标美孚、嘉实多、壳牌，定位中高端的国内优质民营润滑油公司；龙蟠科技(603906) 是国内领先的润滑油供应商。









4、中国散裂中子源通过国家验收、填补国内空白





据媒体报道，8月23日，我国“十一五”国家重大科技基础设施——中国散裂中子源通过国家验收，投入正式运行，标志着我国成为继英美日三国之后，第四个拥有散裂中子源的国家。





珈伟股份(300317) 与中国最大的科研装置“中国散裂中子源”进行锂电池关键技术与材料基因组的合作。法兰泰克(603966) 为中国科学院高能物理研究所的散列中子源加速隧道和实验室提供起重设备。









5、麒麟980芯片下周亮相、AI性能引发关注





华为日前发布了8月31日德国柏林新品发布会的预告，同时华为还发布了一个带有芯片图案背景的秒拍视频。这或预示华为新一代旗舰处理器麒麟980将在IFA展会上发布。麒麟980将采用寒武纪的处理器IP。业内预计，发布会上，关于AI的部分会着重介绍。届时与寒武纪相关公司有望再受关注，





中科创达(300496) 与寒武纪科技达成战略合作；中科曙光(603019) 等厂商此前发布了基于寒武纪新款智能芯片的服务器等产品。









6、“千里眼计划”启动、生态环境部监管升级





生态环境部26日宣布启动“千里眼计划”，逐步将京津冀及周边“2+26”城市、汾渭平原11城市、长三角41城市纳入范围，实现对大气污染防治三大重点区域的热点网格监管全覆盖，提高环境监管效能。下一步，生态环境部将逐步扩大“千里眼计划”实施范围。2018年10月前实施范围为“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加长三角地区41城市，从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。





聚光科技(300203)在大气监测、水的网格化监测、工业过程分析、实验室仪器等各细分领域具备较高市占率；雪迪龙(002658)是工业污染源在线监测龙头。









【提醒】





本周246亿市值限售股解禁，环比减少5%





本周央行公开市场共1700亿元逆回购到期









【要闻】





1、证监会主席助理张慎峰：继续深化发行制度改革 争取年内推出沪伦通





2、人民币汇率重启逆周期因子 离岸人民币24日盘中收复6.80关口。





3、证监会核发2家公司IPO批文，拟募资不超40亿元。





4、证监会席助理黄炜：加快健全完善证券投资者损害赔偿救济制度。





5、证监会召开第三次投资者保护工作联席会议，投资者教育与保护工作永远在路上。





6、沪深港通北向看穿机制(投资者识别码制度)将于9月17日正式实施。





7、外商投资期货公司管理办法正式发布，外商持股境内期货公司股比不超过51%，三年后股比不受限制。





9、华夏基金确认：养老目标基金8月28日起发行。





10、交通运输部联合公安部等约谈滴滴：不得再新接入未经许可的车辆和人员。





11、银保监会李文红：银保监会将根据反馈意见进一步修改完善理财办法，“资管新规”配套细则适时发布实施。





12、特斯拉董事会决定放弃私有化。





13、国家药监局就药品信息化追溯体系建设征求意见。





14、周五，美股三大股指集体收涨，纳指创历史新高，涨幅0.86%；WTI 10月原油期货收涨1.31%；COMEX 12月黄金期货收涨1.6%。









【公告：复牌】





兴业矿业(000426)：拟9.9亿元收购雪银矿业 99.89%的股份 股票复牌





天首发展(000611)：终止重组 股票复牌





东方园林(002310)：将继续推进重大资产重组 股票复牌









【半年报】





帝欧家居(002798)：上半年净利同比增5.5倍 拟10转7





长飞光纤(601869)半年报：净利同比增长44.3% 10派5元





朗姿股份(002612)：上半年净利翻倍 拟10派1元





中国太保(601601)半年报：净利82.54亿，增长26.8%





华帝股份(002035)：半年报净利同比增长45.32% 三季报预增20%-40%





中国石化(600028)半年报：净利润416亿元，同比增长53.6%





上海机场(600009)半年报：净利润 20.22 亿元，同比增长 19.21%





杭钢股份(600126)半年报：净利润 11.55 亿元，同比增长 224.89%





片仔癀(600436)：上半年净利同比增43% 获证金公司增持





华菱钢铁(000932)：上半年净利超34亿元 同比增259.6%





长园集团(600525)：上半年净利11.4亿元 同比增逾3倍





新城控股(601155)半年报：净利同比增长122.81%





招商银行(600036)：上半年净利润447.56亿元同比增长14%





圆通速递(600233)半年报：净利8.01亿 增长15.69%





耀皮玻璃(600819)：上半年净利超6000万元 同比增255%





北玻股份(002613)半年报：净利润7617万元，同比增长393.33%





爱尔眼科(300015)：上半年净利润5.09亿元 同比增长四成





贵阳银行(601997)：上半年净利同比增20% 证金公司成第一大流通股东





东方铁塔(002545)半年报：净利1.61亿元，同比上升118.37%





三一重工(600031)半年报：净利润 33.89 亿元，同比增长 192.09%





三七互娱(002555)半年报 ：净利下滑5.8% 每10股派发1元





圣阳股份(002580)半年报：净利1087万 同比下滑34.67%





好当家(600467)半年报：净利润3227万元，同减26.21%





恺英网络(002517)半年报：净利3.7亿，同比下滑1.36%





国泰君安(601211)：上半年净利40亿元 同比降16%





莎普爱思(603168)：上半年净利同比减少43.86% 滴眼液产品销售量同比大幅下降





得润电子(002055)：上半年净利同比下降42.76%





华安证券(600909)：上半年净利2.45亿元 同比降4成





中国软件(600536)半年报：亏损2.26 亿元,同比增亏 0.57 亿元





雪莱特(002076)：下调业绩预期 由预盈变为亏损





坚瑞沃能(300116)：半年报亏16.70亿元 实际亏损大于预告亏损额





惠天热电(000692)：上半年亏损1.99亿元 同比由盈转亏





海马汽车(000572)半年报：亏损2.75亿元，上年同期盈利2437万元





大智慧(601519)半年报：净利润亏损2850万元





领益智造(002600)：半年报亏损5.81亿元 实际亏损大大超过预告









【公告】





特锐德(300001)：预中标1.25亿国家电网招标





大龙地产(600159)：中标逾8600万元项目





红星发展(600367)：拟定增募资不超4.6亿 控股股东承诺认购不低于60%





兴蓉环境(000598)：终止巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目





通光线缆(300265)：合计预中标2亿元国家电网招标项目





青岛金王(002094)：与腾讯签署“智慧零售”战略合作框架协议





深深宝A：证监会恢复对公司购买资产申请的审查





宁波东力(002164)被证监会立案调查









【增减持】





长江证券(000783)：获宏泰集团及中小金服举牌，持股达5%





昆仑万维(300418)：拟以不超过10亿元回购股份





黑牡丹(600510)：拟1亿元至3亿元回购股





深大通(000038)：控股股东及其一致人拟增持500万股-2000万股





先锋电子(002767)：控股股东拟6个月内减持不超过4%





四方精创(300468)：股东拟6个月内减持不超过2%





千金药业(600479)：长安基金拟减持5.04%股份









【解禁股】



