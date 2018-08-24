上证成交了1000亿，这里面27家银行股成交大概150亿，如果加上能够券商再加上保险，基本上300~400亿没了是比较正常的状态吧。所以，斗胆问一句，指数止跌了，有意义吗？







看目前的状态，市场继续大跌的可能性不大了。几次护盘基本上并没有花大力气就稳住了跌势。但是稳住跌势和能够上行是两码事。场外资金目前看对于市场充满不信任感。





你说这份不信任仅仅是因为毛衣沾？未免有点太看得起川大爷了。2000亿25%的关税都已经跌过一波，还能够对市场产生多大的影响？





有的时候，确实是应该低下头承认一下市场自己的问题。





好端端一个二级市场，搞得现在流动性和新三板差不多。





很多朋友15年听新三板，这几年听不到了，给大家汇报一下数据。到今年年初，新三板共有11601家挂牌企业。听起来是不是挺厉害的，1.1万家，比A股还要多出6000多家，这不就是A股的目标吗？当年领导讲的一万家上市公司的豪言壮语音犹在耳。





然而怎么样呢，11601家企业，其中，5063家企业自挂牌以来从未有过股票交易，占比达到43.62%。成交方面活跃也不理想，2017年新三板总成交总金额为2271.8亿元，按照年平均250个交易日计算，日成交额只有8亿元。1.1万多家企业只有8亿元成交额，想想看这是一个什么样的状态。





我就是组织1.1万家企业去卖菜，一天的流水也不会只有8个亿。





所以新三板从初生，到变身鸡肋，到现在不死不活的挂着，告诉我们一个什么道理呢？所谓的市场，其实既不是为了投资而活着，也不是为了融资而活着，市场的本质应该是“交易”。没有了这个交易的基础，什么特么投资融资都是扯淡了！





我们之前给大家算过一笔账，A股在上一次出现地量成交的时候，是在2014年的牛市启动前。这四年来A股发行了1000家公司，上市公司数量扩容了50%，按照今天的成交量看，那么意味着无非两种情况——第一，如果你拒绝承认蓝筹在目前的地量中仍然是成交的主体，那么全市场平均每家公司在疯狂的IPO大潮之后，单日成交活跃度四年骤减了超过40%。第二，如果你承认蓝筹权重还在分流，那么意味着中小市值品种的单日成交在四年来衰减的更加严重！！！





早盘已经看到半天成交不足百万的品种了！！什么意思？市民王先生中个彩票的奖金能够把四家公司封死涨停板！！！这难道不够疯狂吗？





一个全球第三大市值的股票市场，平均个股成交量，在经济并没有大问题的背景下，四年锐减了40%以上。这到底是一种进步还是一种错误。又说不得了吧



