市场情绪还是比较低迷，早盘银行股拉升一波，但是应和者寥寥。所以仍然是反复磨底的走势。如果不出意外仍然是不足千亿的单日成交





截止到十一点左右，成交量不足千万的票大概有1700多只，换句话说是一半。而更极端的是大量成交量不足100万的票。失去流动性，和新三板超不多。这样一个市场，基本上被玩坏了。信心缺失抽血不断，最后就是继续失去流动性，而流动性缺失最大的可怕是在于卖不出去。这也是2015年股灾最疯狂时候的写照。





当然你说这种情况完全是因为中美谈判造成的？我觉得有点太看得起川大爷了。重点看看今晚IPO的情况吧，上周能发两家，本周周线是反弹的。希望能够一口气发20家。





这种行情下，实际上很容易让人迷惑。很多投资者看看涨幅榜会觉得——不是每天还都有二十家涨停吗？希望这话也就是投资者问问，而不是我们监管部门的想法。





资金这块，其实有个公开的秘密，很多游资，为什么叫敢死队，不是因为手法猛，而是因为不敢死真的不行。江浙一带民间融资，借钱加杠杆，很多游资的资金都不是自己的。这些资金在外面放着喝茶，每天都要承担高利息。所以怎么办呢？反正目前市场半死不活，失去流动性的品种用不了几个钱就能拉升。所以有行情要干，没行情也得硬着头皮干。所以每天打涨停板，吸引跟风盘，明天就撤离。这造成一种市场还很红火的假象。但是大家再去看看，软件股吵了一天歇了。5G吵了一天歇了，昨天领跑的消费，今天领跌。看上去红火的盘面赚钱效应很差。





有些投资者总是在问，老师买什么好，好像不操作，一天就损失一百个亿。但是投资不是勤能补拙。炒股不是勤劳致富。有的时候，你勤奋一个月，亏得比观望一年还要多。





这是投资的属性，也是可爱又可恨的地方。





所以基本上看到无时无刻不再问“能买吗”的同学，我就很高兴——新股民。我们的市场这个德行还有新股民在勇敢的进场。说明行情还有希望嘛~~





总的来说，缩量地量的时候，观望一下是美德，这个美德的名字叫——为自己负责。





对于行情而言，我觉得一分为二的看。这种地量的垃圾时间，有些人应该要反思。





但越是低迷和失去信心的时候，往往距离拐点越近。



