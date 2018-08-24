【题材】





1、西部地区开发领导小组会议：抓紧推进一批重大工程建设





21日召开国务院西部地区开发领导小组会议，部署深入推进西部开发工作。会议指出，要立足区位特征推开放，积极打造内陆开放高地，在提升对内对外开放水平上迈出更大步伐。抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设。国家将加大支持，西部地区也要通过深化改革积极吸引民间资本进入。加快开工建设川藏铁路、渝昆铁路等大通道，打通公路“断头路”，进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设。推进滇中引水、桂中抗旱二期、引黄济宁、引洮二期等重大引调水工程，加大对三北防护林等重大生态工程的支持。





西部基建个股：西藏天路(600326)、西部建设(002302)、天山股份(000877)









2、多部门联合召开会议 力推工业互联网建设





23日，工信部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、网络安全管理局召开工业互联网推进工作全国电视电话会议。会议要求，各地相关主管部门作好协同联动，结合自身职责和各地情况，全力推进与工业互联网建设相关的报送、监督管理与绩效评估、项目建设储备、标识解析体系建设和应用推广等工作。





上市公司中，东土科技(300353)为专业的工业互联网整体解决方案提供商，主要产品是工业互联网一体化工业服务器；宝信软件(600845)国内领先的工业软件应用解决方案和服务提供商。









3、北京发布”新高考”方案、教育信息化迎发展期





北京市教委23日发布方案，北京将于2020年取消文理分科，开始”新高考”。统一高考科目为语文、数学、外语3门，考生再从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门等级性考试科目中选择3门。高等院校可以分专业(类)自主提出选考科目范围，并提前向社会公布。等级性考试旳”折算赋分方案”也已出台。





佳发教育(300559)布局新高考走班排课服务的佳发教育(300559) ，视源股份(002841) 通过”希沃”交互智能平板布局教育信息化市场。









4、琼州海峡跨海隧道千亿项目立项助力海南经济腾飞





据媒体报道称，广东和海南之间即将新建一座跨海通道——琼州海峡跨海隧道，目前，这条跨海通道建设工程已经正式向国家发改委申请立项。按照规划，该隧道连接雷州半岛和海南岛，西连北部湾、东接南海北部，是一条公路和铁路两用的跨海通道。隧道总投资额超过1500亿元。





海南瑞泽(002596)是海南省商业混凝土的龙头企业，大基建+大生态+大旅游战略全方位受益海南新政。大东海A是海南本地的酒店, 餐饮企业，受益于海南大发展。









5、高通下一代旗舰平台将发 5G芯片商用提速





据外媒报道，近日高通宣布，下一代旗舰移动平台将是采用7纳米制程工艺的系统级芯片(SoC)，可与高通骁龙X50 5G调制解调器配套使用，完整的信息计划于2018年第四季度公布。该平台预计将成为首个面向智能手机和其他移动设备、支持5G功能的移动平台。目前高通已向多家开发下一代消费终端的OEM厂商出样上述即将发布的旗舰移动平台。尽管官方没有明确说明，但市场预期下一代旗舰移动平台正是高通骁龙855。





上市公司，和而泰(002402)拥有高端微波毫米波自主可控芯片技术；硕贝德(300322)5G毫米波射频前端芯片已与全球前三大的部份手机厂商进行深度战略合作。









6、谷歌无人驾驶在沪成立独资公司合作公司受关注





据天眼查8月22日更新的数据显示，一家名为慧摩商务咨询(上海)有限公司5月在上海自贸区注册，经营范围包括商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计、测试，提供相关配套服务等。该公司为WAYMO LLC 100%持股，而后者为谷歌母公司Alphabet旗下的无人驾驶公司。今年7月，上海表示计划引入谷歌无人驾驶等项目落户上海。





鸣志电器(603728)与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机。精研科技(300709)产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。









7、18650动力电芯产品供不应求相关公司望受益





据媒体报道，来自国内多家主流18650动力电芯企业的消息，上半年动力电池企业开工率不高，且多集中在研发高容量产品，以配合车企开发补贴新政后的车型，忙于做测试和上公告。7-8月份，这些前期工作大多已经就绪，如今进入到8月底，车企大都开始为下半年市场冲量。多家18650电池企业表示，目前18650动力电芯满产，尤其是容量在2400mAh以上的18650电芯供不应求。





智慧能源(600869)子公司福斯特(603806)是国内最大的18650电芯厂商；澳洋顺昌(002245)旗下江苏天鹏在18650锂电池等领域具有10年的经验和技术积累，电芯价格优势明显。









【要闻】





1、西部地区开发领导小组会议：部署深入推进西部开发工作，抓紧推进一批重大工程建设。





2、中国对美约160亿美元商品加征25%关税于23日12:01正式实施





3、商务部回应澳大利亚5G安全指南：不应干预和限制中国企业的正常经营活动。





4、银保监会：废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》





5、银保监会于学军：中国难以更大规模的货币性扩张 强监管严调控将是常态





6、民航局公布首批民航领域鼓励民间投资项目清单，预计总投资规模达1100亿元





7、媒体：2020年特斯拉中国超级工厂将量产model3





8、知情人士：蚂蚁金服计划不再与趣店续签战略合作协议





9、浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情





10、自如：全面接受北京市监管部门相关查处结果 坚决整改





11、腾讯音乐据悉将在9月份启动美国上市前推介





12、美股小幅收跌，纳斯达克综合指数收跌0.13%；COMEX 12月黄金期货收跌0.8%；WTI 10月原油期货收跌0.04%。









【公告：复牌】





ST钒钛：恢复上市 同时撤销风险警示





香梨股份(600506)：公司终止重组 股票复牌





宁波富达(600724)：公司拟不低于39.6亿元挂牌转让资产 股票复牌





立昂技术(300603)：拟作价逾16亿元收购沃驰科技和大一互联 股票复牌





深大通(000038)：终止筹划发行股份购买资产事项 股票复牌









【半年报】





亿嘉和(603666)半年报：拟10转4派1.4元





金石东方(300434)半年报：拟10转8





金冠股份(300510)半年报：拟10转8派0.56元





立讯精密(002475)：半年报净利同比增长21.11%





常熟银行(601128)半年报：净利同比增长24.55%





杉杉股份(600884)半年报：净利同比增长37.33%





顺丰控股(002352)：上半年净利同比增长18.59%





北方稀土(600111)半年报：净利润2.18亿元，同比增长94.48%





上峰水泥(000672)：上半年净利5.09亿元 同比增94.55%





中国人寿(601628)半年报：净利164.23亿元，同比增长34.2%





方大炭素(600516)：上半年净利润31.7亿元 同比增长 668.85%





*ST船舶半年报：净利润2.03亿元 同比扭亏





交通银行(601328)半年报：净利润407.7亿元，同比增长4.61%





贵州燃气(600903)半年报：净利1.19亿，增长35.59%





中国核电(601985)半年报：净利润25.8亿元，同比增长0.69%





中信证券(600030)半年报：净利55.64亿元，增长12.96%





八一钢铁(600581)：受环保因素影响 上半年净利同比减少46.3 %





宁德时代(300750)上半年实现净利润9.1亿元，同比减少五成





紫光国微(002049)半年报：净利1.19亿 同比下滑3.03%





地尔汉宇(300403)：半年报拟10派4.15元 净利同比下滑34.31%





华谊兄弟(300027)：半年报净利同比下降35.54%





海航基础(600515)半年报：净利8.27亿 同比下滑21.78%





雏鹰农牧(002477)半年报：净亏损5.09亿元









【公告】





鸿路钢构(002541)全资子公司收到4000万元政府奖励扶持资金





小康股份(601127)：与阿里巴巴签署框架协议，在电动车领域合作





金卡智能(300349)：公司NB-IoT智能燃气表与能源云系统获得华为认证





晶瑞股份(300655)：大基金持股上海聚源聚芯拟受让公司5%股份，不排除继续增持





川化股份(000155)：拟更名为“川能动力”









【增减持】





广电运通(002152)：拟以不超过5亿元回购股份





万业企业(600641) ：拟回购1-3亿元股份





顾家家居(603816)：控股股东及其子公司拟增持2亿元-4亿元





莱绅通灵(603900)：控股股东计划增持2000 万-5000 万元





百利科技(603959)：股东成朴基金拟减持不超8%股份 控股股东拟增持1%-3%股份





凯文教育(002659)：股东拟减持不超过3%





拓维信息(002261)：控股股东拟减持不超过2%股份





利安隆(300596)：股东拟减持不超过3.43%股份





达安股份(300635)：公司董事计划减持不超过3.28%股份





华凯创意(300592)：深创投和文旅基金拟合计减持不超12%股份





中交地产(000736)：股东拟减持不超过5.97%股份





新天然气(603393)：股东九鼎投资(600053)拟清仓减持10.11%股份





锦富技术(300128)：实控人被动减持1.23%股份









【解禁股】



