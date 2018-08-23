A股就是这么个神奇的地方，当你觉得周三的984亿成交真的是没天理的时候，今天上午半天，大A告诉你——没事儿，我还可以再缩缩。





缩什么缩！！！真当自己是乌龟吗！





当然你说缩量是市场交投意愿差，这个没错。不过低位缩量同时意味着卖出情绪也达到一个低点。连续地量只能表现一个事情——就是市场正在面临一个非常不确定的事件窗口，所有资金都在选择观望。





什么事件呢？恐怕只有中美的这一次谈判了吧。





但是贸易谈判事实上并不是现阶段最需要关注的事情。因为另一场风暴正在袭来。





早间看新闻，记者采访了一位经营八年的菜店店主，蔬菜、水果和鸡蛋的价格近半个月来，价格突然猛涨，其表示虽然蔬菜、鸡蛋和水果的价格时常有波动，但涨幅突然这么大是第一次。菜价季节性上涨并不少见，但这类基础民生消费品同步大涨30%却是个危险的信号。





为什么大涨呢？很简单。蓄水池炸了。P2P炸雷，楼市承压，股市也不景气。这些传统的资金蓄水池，开始无法发挥吸纳流动性的功能。流动性开始蔓延。





而从成本传导的角度来说几乎这种蔓延又是必然的——对国内来说，环保风暴+供给侧改革；对海外而言，贸易战传导的基础能源+原材料涨价。这些内容最终都会通过产业链层层级级的向上传导。





不要忘了我们在过去十年的超发货币量——表内+表外，货币超发达到5倍。而之所以超发五倍没有真正形成猛烈的通胀，恰恰仅仅是因为地产承担了整个经济系统的蓄水池、堤坝作用。而今天堤坝开始出现裂缝，意味着过去超发的货币很可能会开始逐步流出涌入各个方向。08年大家见识过蒜你狠、姜你军、豆你玩，而今天我们要更加警惕。





从这个角度来说，事实上A股对于中国来说，不仅仅是支持实体经济这么简单。我们很早就提出过，A股市楼市之后最有效的新的蓄水池，因为相比于拉动需求来提振实体经济，这个位置启动一轮牛市的难度显然更低。而牛市本身是可以刺激消费需求的，因此A股牛市就是拯救国家经济。就是最好的抑制通胀的手段。



