【题材】





1、国常会力推车用乙醇汽油 规模化应用可期





22日，国务院常务会议要求促进天然气稳定发展，构建多元化供应体系，加大勘探力度，推广车用乙醇汽油的使用。2017年9月，发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，京津冀及周边大气污染防治重点区域2018年开始推广使用车用乙醇汽油，2019年实现全覆盖。目前天津、河南、河北等多个省区已开始封闭推广乙醇汽油。





中粮生化(000930)：玉米燃料乙醇龙头企业。皖维高新(600063)全资子公司广维化工现有年产5万吨的酒精生产装置。









2、我国推进基本医保跨省异地就医住院费用直接结算





22日召幵的国务院常务会议决定扩大基本医保跨省异地就医住院费用直接结算范围，便利群众就近就医。决定将外出农民工和外来就业创业人员全部纳入直接结算，采用"就医地目录、参保地确定报销比例"模式，促进人力资源自由流动。并加快将所有定点医疗机构接入国家统一结算平台，推动网上直接结算。





久远银海(002777) 独家承建了人社部全国异地就医结算平台；创业软件(300451)是医疗信息化领域龙头，相关应用软件的年收入复合增速达到30%以上。









3、旺季来临、染料价格或将再次上涨





据业内人士透露，国内几大染料巨头因为苏北环保整治的原因，到目前复产还是个未知数，而浙江几大化工园区，从10月1日起，当空气质量下降，有雾霾天气警报时，所有的化工企业必须进行错峰停产。可以预见，从2018年10月份开始到2019年，浙江将会持续加大环保整治的投入。因此，面对即将来临的印染行业旺季，随着中间体，染料库存的持续减少，短期供需矛盾或将放大，刺激分散染料再次涨价。





建议关注浙江龙盛(600352) 、安诺其(300067) 。









4、基础设施信托规模环比大增 萎缩势头或逆转





刚刚过去的一周(8月13日-8月19日)，集合信托领域投向基础产业领域的资金规模为80.38亿元，较上一周上涨了48.69%，收益率水平也保持在8.5%以上。更长期限来看，8月至今，基础产业信托发行规模共计180.16亿元，7月同期基础产业信托发行规模总计108.97亿元，增幅近80%。有报道称，近期有华北地区信托公司放松了对基础设施项目的准入门槛，2017年三季度至2018年一季度基础产业信托资产规模持续萎缩的势头也有望出现逆转。





西部地区相关基建类企业包括北新路桥(002307)、西藏城投(600773)等。









5、腾讯巨资投建数据中心基地、产业链有望持续景气





22日，腾讯与张家口市怀来县正式签约，宣布将投资300亿元，建设腾讯华北信息技术产业总部基地。腾讯将在该县投资三个数据中心基地，2022年全部建成后上架服务器约100万台，将是“腾讯公司发展历史上最大规模、最高等级且位于非核心都市的云计算综合产业基地。"





中际旭创(300308)具备100G量产能力和400G技术储备；光迅科技(002281) 掌握高端光芯片构建垂直一体化壁垒。









6、微软软件授权价格上升一倍办公软件受关注





据媒体报道，近日，微软已经悄然提升了授权价格，Windows系统、办工桌面软件以及服务软件等方面的授权费用上升了一倍。不仅授权费用上涨，微软把旗下软件的零售价格也提高了，在10月1日，微软将对Office 2019现有永久授权版价格基础上提价10%，而且服务器软件CAL也会涨价。





华宇软件(300271)全资子公司万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务。泛微网络(603039)专注于协同办公OA软件，产品线包括e-office、e-teams、e-cology，覆盖各类大中小微企业用户需求。









7、增量配网新政酝酿出台改革进程有望加速





据媒体报道，8月以来国家发改委及国家能源局集中赴多地开展增量配电业务改革试点督导调研，目前调研督导工作接近尾声，预计月底前将进行总结。调研中，发现试点落地进展缓慢，存在诸多障碍等问题。对此，督导组表示将认真研究，将相关意见和建议吸收纳入由国家发改委即将出台的规范性意见。下一步国家发改委规范性意见和地方政策办法将出台，电价、监管等机制有望调整。





泰豪科技(600590)是全国电力信息化领域领先企业，目前电网调度软件市场份额排名第一。国电南瑞(600406)是国内配网自动化龙工公司，将受益于增量配网改革进程的加速。









【提醒】





新股申购——天奥电子(002935)：申购代码：天奥电子(002935)；申购上限0.8万股，申购价格19.38元。









【要闻】





1、国常会：部署进一步推进缓解小微企业融资难的措施





2、国常会：促进天然气稳定发展，加大国内勘探、开发力度。





3、国务院派出31个督查组分赴各地进行督查，督查内容包括打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略工作部署等。





4、银保监会“三定”方案确定 设1主席4副主席。





5、国办：校外培训机构必须经审批 不得聘用中小学在职教师、收费时间跨度不得超过3个月。郑商所：PTA期货日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手





6、昨日两市融资余额跌破8600亿元，创14个月新低





7、沪指昨日成交不足千亿，排除熔断交易日，创2014年以来新低。





8、北京朝阳区下发文件：禁止任何场所承办虚拟货币推介活动





9、北京“黑中介”举报热线开通首日，自如等23家违规中介机构被查处。





10、小米财报：二季度营收增长68.3% 同比增长68.3%，实现经调整净利润21.17亿元，同比增加25.1%





11、网贷机构合规检查全面启动，2018年12月底前完成





12、深圳房地产研究中心主任：将采取双限方式来稳定租赁市场。





13、美股涨跌不一，标普500指数收跌0.04%，以3453天刷新美股史上最长牛市持续天数。COMEX 12月黄金期货收涨0.3%；WTI 10月原油期货收涨3.07%。









【公告：复牌】





隆平高科(000998)：重组获过会 股票复牌









【半年报】





浙江医药(600216)半年报：净利4.68亿 增长419.86%





章源钨业(002378)半年报：净利1736.7万元，同比增长236.63%





海螺水泥(600585)：半年报净利129.42亿元同比增长92.68%





佩蒂股份(300673)半年报：净利同比增长80.23%





新和成(002001)：上半年净利润20.6亿元同比增2.5倍





山东矿机(002526)：上半年净利增近四倍 拟10转7





白云山(600332)半年报：净利26亿元 同比增长126.14%





浙能电力(600023)披露半年报，证金公司增持至4.9%





巨星科技(002444)半年报：净利润增28%，5家社保基金位列前十大股东





九阳股份(002242)半年报：净利3.7亿 增长2.44%





浙商证券(601878)半年报：净利4亿元，同比下降23.85%





獐子岛(002069)半年报：净利1464.7万元，同比下降52.41%









【公告】





安利股份(300218)：被认定为国家知识产权示范企业





特一药业(002728)：公司被确定为国家知识产权优势企业





云赛智联(600602)：被纳入国企改革“双百行动”企业





亚星客车(600213) ：收到1亿元新能源汽车推广补贴款





同兴达(002845)与VIVO签署战略框架采购协议 VIVO将其采购显示模组





中科曙光(603019)：子公司牵头承担中科院战略性先导科技专项，专项经费16.6亿元





力源信息(300184)：参股公司云汉芯城完成C轮1.5亿元人民币融资





康泰生物(300601)：23价肺炎球菌多糖疫苗获得药品注册批件





永泰能源(600157)：控股股东与京能集团签署战略重组合作意向协议





ST长生：股东虞臣潘补充质押1700万股





步森股份(002569)：控股股东质押的占总股本16%股票触及平仓





铁汉生态(300197)：终止重大资产重组 筹划股权转让事项





康尼机电(603111)：收到中国证监会立案调查通知书









【增减持】





东华能源(002221)：控股股东提议以8亿元-10亿元回购股份





桂林三金(002275)：拟回购不超2.5亿元股份





易尚展示(002751)：拟以5000万元-2亿元回购股份





曲美家居(603818)：经销商拟增持1亿元-1.5亿元股份





迪生力(603335)：股东拟减持不超过2%股份





塔牌集团(002233)：股东拟减持不超过2%股份





中洲控股(000042)：股东拟减持不超过2%股份





锦富技术(300128)：实控人占公司总股本的3%存在被动减持风险





吴通控股(300292)：股东谭思亮及其一致人减持公司5%股份









【解禁股】





吴通控股(300292)、胜宏科技(300476)、亚威股份(002559)、盛弘股份(300693)、浩云科技(300448)、吉林敖东(000623)、金圆股份(000546)、天舟文化(300148)、顺丰控股(002352)、圣达生物(603079)、海联金汇(002537)、良信电器(002706)、北方华创(002371)