先讲个新闻，看来国内房产税是很快要提速了。







近期各路人马都在讲房产税。房产税到底该不该落实？这其实是一个很吊诡的问题。今天看了国内某专家的评论。讲房产税一定要征收，原因呢，因为国外政府靠房产税来补充财政，而国内则是靠土地出让金补充（就是卖地）补充。所以高房价的罪魁祸首是后者。





但是观点有点流氓啊。原因在于——这一届公众几乎都已经被您土地财政刮了一层皮了，这个时候房产税出来了，好家伙，到最后我前脚要因为土地财政而忍受高房价，后脚在好不容易还清了高房价按揭之后还要再享受高税收。这难道不是一次二次剥削吗？





有人喜欢讲美国，美国征收房产税的基础在于什么？不知道各路专家是否是选择性遗忘？在于土地的永久性产权。





我们只有70年的产权，说到底，我是这块土地的租户，这不是地主的租子让佃户交？不懂不懂。





另一个核心的问题，是我们所谓的这位专家又选择性没有讨论的——一个税收项目的确立，难道不应该首先明确其税收资金的用途吗？所谓遏制房价，姑且不论能否实现，仅仅是目的，但是目的和用途，截然不同！





美国的房产税是干什么用的呢？各个地方政府都要明确公示，这笔费用是被用于街区的绿化、教育、公共设施支出，换句话说是美国房产税的本质恰恰是为了房屋的保值和增值！！！





国内说房产税，只是冠以“遏制地产炒作”的名目。但是这个名目的吊诡之处在于——难道我们不可以通过扩大廉租房、强制配建保障房、政府强制扩大供给，甚至货币政策，甚至提高和限制按揭贷款的门槛等等手段来解决吗？说到底，之所以不这么做，是不是担心强制配建多了开发商不愿意拿地，卡死了土地财政的收入来源





所以房产税的本质，是通过公众买单的方式来为少数人投资或者投机而监管无力追责的行为全民买单。而房产税的最终结果，能否遏制地产炒作不知道，但是必然会进一步进行成本转嫁，房产税必然会成为城市房租上涨的下一个推手！





所以房产税的争论，到现在最大的吊诡之处，在于，专家们试图以“想象中的美好”来掩盖“实操中的细节”。再说直白一些，这特么就是画饼啊~~~





当然，如果能够解决上述疑惑，我们并不反对房产税本身，但是从法制的角度出发，一个新的税种确立，需要清清白白的家底。为税而税是一种危险的行为。













然后讲讲股市吧，说实话，股市是真闷。从牛市错觉，到熊市体验，大A告诉我们——24小时足矣。







所幸昨天我们没有沉浸在喜悦中错失了方向，昨天公众号，一再和大家说——三个问题没解决：成交量、持续性、爆款热点。要啥没啥的情况下，说反弹尚可，说反转太早。





不过即便是猜到了开头，也真心猜不到结局。沪指全天成交量竟然创出了惊世骇俗的980亿，服了，老奶奶都不服，就服A股。当年开盘15分钟熔断的日子，沪指一天成交还能够有800亿。今天活生生四个小时愣是只挤出来900多亿，社会社会。





消息面其实无外乎两个事件。一个是毛衣站的观望情绪，一个是险资昨天晚上又澄清了





是的您没看错，又澄清了。这两天国内媒体估计也疯了，出点消息，刚写好文章就澄清了。昨天媒体刚说了保险进场，结果晚上保险方面又出来澄清，说是试探性建仓。哈哈哈哈哈，现在国内各方势力都很保守嘛，怕多说多错。也能够看出，确实是非常时期。





不过险资说是试探性建仓，我倒想讲两句不一样的观点。





一个最简单的道理是，如果险资认为这个位置是真正的估值底部，那么意味着至少现阶段险资和散户都还处于同一起跑线。这就意味着如果大量的散户投资者进场，那么会对未来拉升造成困扰。而这个矛盾的解决也就在于一个核心——险资建仓的目的真的有义务告知天下吗？





在大家考虑这个问题的同时，我们要明白另外一个更加核心的问题——试探性建仓也好，打底仓也罢。说法不同，但是道理都是买入。这个买入不管怎么讲，最核心的就一点：保险资金是被授意买入的还是主动买入的？





被授意买入，就像我们之前分析的，一定不是证监会的权力范畴，那么意味着什么呢？意味着多部门联合护盘开始，一定是更上层能够统筹一行三会的部门发话了。





如果不是被授意买入，而是自发的。那么意味着什么呢？即便仅仅是试探性的建仓，也都不妨碍这意味着保险为代表的国内大型机构资金，开始认可A股的估值底部了





所以，还是昨天的观点，不要看说了什么，要看做了什么！事实上不论是哪个情况，不都是好消息吗？









然后再说说毛衣沾的问题。





我觉得不说太多，讲几个细节，大家自己品味一下。





第一，此次贸易谈判是美国对中国发出的邀请，并不是我们上赶着要去的。





第二，昨天开始2000亿商品加关税的听证会召开，场面很丑陋，美国企业大量控诉反对——反对的核心是贸易战对等关税情况下，中国通过人民币贬值对冲影响，但美元持续走强反而加重了美国商品负面效应。扛不住了





第三，人民币兑美元从年初至今，贬值大约10%。中国：25%-10%=15%。美国：25%+10%=35%。





第四，当然你可以说以上都是你意淫，但是今天新消息，川大爷罕见的炮轰了美联储货币政策“如果美联储继续加息，他会批评美联储。”





这四点大家想一想，其实恰恰是相关联的。





川大爷说对此次中美谈判不抱希望。





我们还是那句话，不要看他说了什么，看他做了什么。





毛衣沾最终何去何从，谁都不知道，但是至少到目前为止，美国也不舒服，很疼。疼就对了！





活该！













最后回到股市上来，消息面因素在压制市场情绪。但是给大家分析了一下，没那么糟。所以这个位置吧，你说马上能涨，这个真不能说。成交量、爆款板块、持续性，真是要啥没啥。但是你说还有暴跌，跌没了为止——也不至于。





不盲目乐观，也不盲目恐慌，乐观、谨慎、关注并且存有希望。希望大家能够如此。