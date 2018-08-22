这几天基本上就是看消息面左突右冲的各种打脸。 昨天四大报刚说了保险进场，结果晚上保险方面又出来澄清，说是试探性建仓。 哈哈哈哈哈，现在国内各方势力都很保守嘛，怕多说多错。也能够看出，确实是非常时期。





昨天我们也在盘后的收评中给大家讲了，市场这个位置说企稳可以，说反转还是太早。成交量、持续性、强势品种，这三点都不满足，所以更像是一种护盘资金动作之后人心思涨的膝跳反射，而非真正主动进攻的信号。





而显然保险领域的说法更是强化了这种猜测，于是早盘再次重新回归一种牛皮行情的状态中。不过我想就着保险的说法，讲两句不一样的观点。





险资说是试探性建仓，但是无论如何一个最简单的道理是，如果险资认为这个位置是真正的估值底部，那么意味着至少现阶段险资和散户都还处于同一起跑线。这就意味着如果大量的散户投资者进场，那么会对未来拉升造成困扰。而这个矛盾的解决也就在于一个核心—— 险资建仓的意图真的有义务告知天下吗？





在大家考虑这个问题的同时，我们要明白另外一个更加核心的问题——试探性建仓也好，打底仓也罢。说法不同，但是道理都是买入。这个买入不管怎么讲，最核心的就一点： 保险资金是被授意买入的还是主动买入的





被授意买入，就像我们之前分析的，一定不是证监会的权利范畴，那么意味着什么呢？意味着多部门联合护盘开始，一定是更上层能够统筹一行三会的部门发话了。





如果不是被授意买入，而是自发的。那么意味着什么呢？意味着保险为代表的国内大型机构资金，开始认可A股的估值底部了





不论是哪个，不都值得期待吗？





所以这个位置回落是正常的，盘底是正常的，但是如果大家在流露出恐慌情绪，那就是不正常了。险资不管是否是试探性进场，至少它开始试探，而这个试探的行为是过去半年多的时间里不曾有过的。 目前险资在股票以及基金方面的持仓大约是1.88万亿，占到整个险资仓位比重的12%，这一比例比险资投资股市最高30%的天花板还有一倍半的仓位空间。



