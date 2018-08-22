【题材】





1、西部开发有望加快推进、交通基建拉动建材需求





据媒体报道，近日相关部门密集表态，今年年底前将发行近1万亿元的地方政府专项债券，目的在于稳投资、扩内需、补短板，专项债将偏向农村和中西部地区。





根据相关"十三五”规划，西部开发要紧抓基础设施和生态环保两大关键，实施"五横四纵四出境”综合运输大通道建设。研究机构认为，随着西部地区基建投资稳定快速增长，有望带动当地工程建筑和水泥建材需求大幅提升。





成都路桥(002628、四川路桥(600039 、北新路桥(002307是西部地区实力突出的交通基建企业









2、江苏轨道交通密集获批 基建投资开始发力





中国铁路总公司与江苏省政府近日联合批复了江苏南沿江城际铁路的初步设计方案，标志着该项目前期工作获得突破性进展，即将迈入建设实施阶段。省委省政府要求苏南沿江铁路于9月底前开工。而8月中旬苏州轨交6、7、8号线及S1线获国家发改委批复，规划期为3年，总投资约为950亿元。





上市公司，康尼机电(603111研发了中国具有自主知识产权的轨道车辆门系统产品；中设集团(603018与中铁等签署战略协议显示公司已进入高度垄断的铁路设计领域。









3、白卡纸商集中停产涨价 关注旺季提价行情





据行业网站消息，晨鸣纸业(000488、博汇纸业(600966、万国纸业等发布涨价函，8月30日起白卡、铜版卡产品在目前价格基础上上调200元/吨，并决定9月下旬起停机7天。此前6月中下旬，白卡纸巨头曾提价300元/吨，停机7-10天。机构认为2018年进口废纸量大幅减少将是大概率事件，国废供需失衡将推动国废价格上涨，从而推动成品纸价格的上涨。





建议关注晨鸣纸业(000488、博汇纸业(600966。









4、中外合作开发出光量子计算芯片硅光子技术受关注





据媒体报道，中国科研人员参与的国际团队20日在英国《自然·光子学》杂志发表论文说，他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能够用于执行不同的量子信息处理任务，这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。





光迅科技(002281是国内为数不多具有硅光子技术的企业之一，打通硅光调制、硅光集成等多个层面的合作关节。博创科技(300548是集成光电子龙头，积极推进硅光子技术平台等重点研发项目。









5、高通推出毫米波射频模组5G商用加速推进





据媒体报道，高通近日宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组，解决了手机厂商天线设计、电磁干扰一系列难题，有效缩短5G手机研发周期。这一5G模块将在2019年初正式推向市场。





盛路通信(002446已成功开发首款模拟芯片的28G 64通道毫米波有源相控阵天线；亚光科技(300123毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位。









6、腾讯DN.A计划落地 网络素养支教方案发布





8月21日，腾讯“DN.A(Digital Natives Action)计划”正式发布网络素养支教方案，将联合高校、专家和第三方公益组织或其它教育机构，专门针对农村地区的未成年人探索网络素养教育的不同模式。据悉，在课程体系和培训体系的打造上，将联手少年派助学计划，结合线上线下，完善课程体系，搭建乡村教师和支教老师网络素养教育培训体系。同时，DN.A计划将与“为中国而教”合作，为农村一线的年轻教师提供线上线下的网络素养课程及相关培训。





上市公司，和晶科技(300279先后与腾讯、阿里等顶尖互联网公司签订合作协议共同掘金互联网教育产业；宋城演艺(300144控股股东宋城集团与腾讯出资1200万参与在线舞蹈教学平台跳跳A轮融资。





【要闻】

1、信托公司资管新规过渡期指导意见下发 未提“善意通道”

2、央行副行长朱鹤新：把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。绝不搞“大水漫灌”。

3、央行副行长：有能力保持人民币汇率稳定 不会把汇率作为工具应对贸易摩擦

4、十二部委公告：坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为

5、两位高级官员称，中国已经完成了一份关于衡量“隐性”地方政府债务的文件

6、商务部等9部门：进一步规范对钢铁企业支持措施，要求确保钢铁贸易政策符合世界贸易组织规则

7、郑商所：调整PTA期货交易保证金标准及涨跌停板幅度

8、险资加足马力买A股？最新回应称A股在筑底阶段 部分险资试探性加仓

9、媒体：第一只养老目标基金(FOF)或于下周开始发行

10、IPO发审会昨日三过一，净利润不低于八千万成隐形门槛

11、上周新增投资者数为23.04万 环比减少3.84%

12、北京住建委：加快推进5000套公租房供应分配

13、我国将加快区块链技术在商务领域的应用，为发展数字商务带来新动能。

14、美股三大股指集体走高，纳斯达克综合指数收涨0.49%；COMEX 12月黄金期货收涨0.5%；WTI 9月原油期货涨幅1.38%。

【半年报】

联发股份(002394：半年报拟10派2.5元

东尼电子(603595：上半年净利同比增116% 拟10转4

君正集团(601216：上半年净利同比增56% 拟10派1.6元

贝瑞基因(000710：半年报净利同比增长50.26%

宁波银行(002142：半年报净利同比增长19.64%

闰土股份(002440：上半年净利超7亿元 同比增76%

成都银行(601838：上半年实现净利润21.24亿元 同比增长28.55%

兴业矿业(000426：上半年净利同比增近八成

中国平安(601318半年报：净利元，同比增长33.8%，每股派息0.62元人民币

中煤能源(601898：净利27.56亿元，同比增长67.5%

长春高新(000661半年报：净利5.48亿元，同比增长92.93%

卧龙电气(600580：上半年净利2.77亿元 同比增113%

药明康德(603259半年报：净利12.7亿元人民币 增长71.31%

安诺其(300067半年报：净利1亿 增长62.92%

通产丽星(002243预计前三季度净利润同比增长16%至59%

人人乐(002336半年报：净利2445万 同比扭亏

多氟多(002407半年报：净利1.3亿 同比减少13.26%

读者传媒(603999半年报：净利1401万元，同比下降 59.96%

上海莱士(002252：因“炒股”亏损13.8亿元 导致上半年净亏损8.5亿元

【公告】

中广核技(000881 ：被纳入国企改革“双百行动”名单

江山股份(600389：国资委同意第一大股东转让公司全部股份

天夏智慧(000662：与电信南京分公司等签智能家居等合作协议

金一文化(002721：实控人变更为北京市海淀区国资委

爱康科技(002610：拟1.89亿元收购爱康能源工程9%股权

特锐德(300001：预中标1.21亿元项目

金龙汽车(600686：收到3.05亿元国家新能源汽车推广补贴

雏鹰农牧(002477：养殖基地未受到“非洲猪瘟”疫情影响

广州发展(600098：拟投资43.8亿元建设广州LNG应急调峰气源站项目

*ST三维 ：拟更名为“山西路桥”

顺丰控股(002352：占总股本5%的限售股8月23日解禁

华谊兄弟(300027：2.91亿股限售股将于27日上市流通

大千生态(603955：终止收购正中路桥建设(600263发展有限公司股权

香梨股份(600506：终止重大资产重组

海南海药(000566：拟终止重大资产重组

汇川技术(300124：终止发行股份购买资产事项

ST长生：预计无法在法定期限披露定期报告

乐视网(300104：并未与非上市体系关联公司达成任何偿债计划

【公告：减持】

智云股份(300097：拟回购5000万-1亿元股份

会畅通讯(300578：两股东拟合计减持不超过8.11%股份

思特奇(300608：股东中投财富拟减持不超过6%

会畅通讯(300578：两股东拟合计减持不超8.11%股份

【解禁股】