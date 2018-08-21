周二市场到收盘总共有2600多只红盘，整个市场基本上是普涨的走势。这算是皆大欢喜，而且在整个指数下跌趋势中也比较难的。大家对于现阶段市场有各种各样的猜测，很多朋友会想是不是反转了，但是我觉得还是先搞懂“为什么上涨”会比较好。







引导市场普涨的最核心因素，还是消息面，也就是所谓的救市。监管层到底救没救市，似乎陷入了一种罗生门——周末再加上昨天，整个市场基本上就在看媒体掐架。证监会开会救市，然后辟谣澄清。证监会开闭门会，然后澄清。大家可能也糊涂了。





我们觉得是这样，不要看说了什么，而是要看做了什么。监管层这个位置有意在淡化媒体对市场的影响。这是监管成熟的体现。大家可能忘了当初15年熊市时媒体宣扬救市和之后很多报道，把监管放在了一个非常尴尬的位置。





2015年630救市之后，沪指在当时并没有马上企稳，而是又跌了接近30%，而好不容易企稳后，720媒体又报道证监会召开会议商讨救市资金退出方案。市场就疯了开始二次探底。但是平心而论，这事儿该不该商讨呢？当然该了！人家出了钱来帮着你救市，当然要给个说法！现在还讲究英雄还流血不流泪呢。但是媒体一报道就扩大了市场恐慌情绪，让市场管理很被动。





所以2015年的救市经验，最重要的是淡化媒体对于市场情绪的影响，这是极端行情下，监管成熟的体现。





所以问题来了，既然说了什么不重要，那么究竟做了什么呢？大家注意两点：





第一是郭嘉队在进场，虽然说是“知情人士”透露，并且也只说是维稳，不过是在买了。





第二个是险资入市了。险资这事儿真的很有意思，因为保险资金不是证监会能够调动的，而是银保会的问题。协调两部门一定是更高层面再出手。同时大家要明白一个问题。15年救市当时保险是出了死力的，险资投资股票比例提高到40%。宝能、恒大等等都在入市，结果一年半之后被说是野蛮人敲门，今年以来万科连续一个月过大宗，基本上是宝能在离场。这个离场很黯然啊，所以这个暗亏吃得很伤心。





最简单的一个道理，当初吃了暗亏，当下A股这地方又确实是是非多，如果没有更高层授意，保险这个位置愿不愿意去惹一身腥？这个是要打问号的。但结局是我们看到这两股资金确实是在买入，并且险资是三天扫货百亿，速度不低，力度不小。证明了确实是在进行护盘，并且是多部门协同作战开始了。





再加上锦上添花，外资也在买入。市场情绪得到了好转。





因此盘面上的热点大家就都能理解了。大资金进场，于是白马股尤其消费股迎来反弹，酿酒、吃药、食品、旅游、金融、家电、基建这些大蓝筹以及大白马成为早盘重点。而同时人民币的汇率升值，带动了造纸和航空。这是大家看到的市场一团和气的最关键因素。





但是接下来问题又来了，这样的上涨，是否预示着行情反转呢？就像我们近期说的一样，恐慌不必，保持谨慎乐观，但是盲目的乐观也同样要警惕。周二虽然行情好看，但是说反转就此发生，有点早。





第一，个股涨幅落差过大。今天有2600多只个股红盘收盘，走出一波普涨行情，在这个下跌趋势中是十分难得的，但是也容易让人感觉反转来临。但是盘面仔细观察会发现，5个点以上的个股只有138只，如果剔除掉超跌反弹的ST品种，那么这一数字会更少。大部分涨幅不大，并且涨幅榜之间断层巨大。这种个股表现和指数表现的错位，证明资金还是偏谨慎。





第二，板块持续性也差强人意。昨天市场领跑的软件股，今天领跌，而今天领跑的消费股，则是近期持续低迷的品种。市场在热点的问题上，仍然是一天一个样的模式，看上去热闹，但是实际上的持续性很差。持续性差会制约市场的赚钱效应。这也是反弹强弱的判断标尺。周二唯一连续爆发的是5G品种。看看周三能否延续，市场需要一个明星的持续性热点来激活人气，而非持续以超跌来刺激游资的表现。





第三，成交量也仍然不足。周二普涨反弹，最终成交量锁定在1220亿左右。放量并不明显，与指数的涨幅并不匹配。纵观包括上证深成中小创业上涨50等等指数表现，50放量反而是最明显的。这里面大家自己品一品，是不是维稳指数的感觉更多一些？





所以目前看，监管开始有意维稳市场了，有人坐不住了，这对行情来说是好事。但是维稳不意味着反转，这里面仍然需要一个情绪上面递进的过程。这个过程出现明显的信号前。希望大家还是多一些耐心。不要盲目的冲动。









最后，就在今天，美国开始就对2000亿美元中国输美产品关税税率提高到25%一事，举行为期六天的公众听证会。按照央视的报道，这个声称要保护美国企业利益的关税清单，遭到了众多美国企业代表的强烈反对。很多企业的代表或是行业协会的代表用“不可修复”来形容他们即将蒙受的经济损失。很多企业表示他们还不得不进行大规模的裁员，来降低企业的成本。





中美谈判会是后半周的看点。今早新加坡媒体报道，川大爷不看好谈判带来突破的可能。而上面报道的问题，其实这些企业从第一次500亿加税的时候就在反对，从毛衣摩擦开始的时候就有。这些美国企业的想法其实非常简单——中国是可以通过货币贬值来对冲加关税带来的负面影响的（我们也确实是这么做的美国加税10%，我们贬值10%），但对于美国企业来说，美元升值的趋势不可逆。所以就变成了中国给它加10%~25%的报复性关税，美元在对人民币升值10%。等于一件商品要贵20%~35%，那还卖个屁啊。屁都卖不出去。





美国出口企业的日子不好过的。这一次美国主动请我们去谈就是因为他们也疼了。疼疼更健康啊~





然而无论如何，看新加坡媒体报道的川大爷的表态，能谈成什么样不好说，且看之，但总的来说，毛衣这块对于A股的影响在衰退。这是没跑的。





大方向仍然是磨底，最黑暗的时候已经过去了。