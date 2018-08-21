早盘市场整体都在亢奋。想明白发生了什么就要看昨天发生了什么。





周末再加上昨天，基本上就看媒体掐架了。证监会开会救市，然后辟谣澄清。证监会闭门会，然后澄清。大家可能也糊涂了。





我们觉得是这样， 不要看说了什么要看做了什么。 监管层这个位置有意在淡化媒体对市场的影响。这是监管成熟的体现。大家可能忘了当初15年熊市时媒体宣扬救市和之后很多报道，把监管放在了一个非常尴尬的位置。





2015年630救市之后，沪指在当时又跌了接近30%才企稳，而好不容易企稳后，720媒体又报道证监会召开会议商讨救市资金退出方案。本身这事儿也该商讨啊，人家出了钱，难道不给个结论吗？现在讲究英雄还流血不流泪呢。但是报道就扩大了市场恐慌情绪，让市场管理很被动。 所以压低媒体对于市场情绪的影响，这是极端行情下，监管成熟的体现。





所以问题来了，既然说了什么不重要，那么究竟做了什么呢？大家注意两点：





第一是郭嘉队在进场， 虽然说是“知情人士”透露，并且也只说是维稳，不过是在买了。





第二个是险资入市了。 险资这事儿真的很有意思，因为保险资金不是证监会能够调动的，而是银保会的问题。协调两部门一定是更高层面再出手。同时大家要明白一个问题。15年救市当时保险是出了死力的，险资投资股票比例提高到40%。宝能、恒大等等都在入市，结果一年半之后被说是野蛮人敲门，今年以来万科连续一个月过大宗，基本上是宝能在离场。这个离场很黯然啊，所以这个暗亏吃得很伤心。





最简单的一个道理，当初吃了暗亏，当下A股这地方又确实是是非多，如果没有更高层授意，保险这个位置愿不愿意去惹一身腥？这个是要打问号的。但结局是我们看到这两股资金确实是在买入，并且险资是三天扫货百亿，速度不小。证明了确实是在进行护盘，并且是 多部门协同作战开始了 。





再加上锦上添花，外资也在买入。市场情绪得到了好转。





因此盘面上的热点大家就都能理解了。 大资金进场，于是白马股尤其消费股迎来反弹 ，酿酒、吃药、食品、金融、家电、基建这些大蓝筹以及大白马成为早盘重点。而同时人民币的汇率升值，带动了造纸和航空。这是早盘大家看到的市场一团和气的最关键因素。





但是我们说两个问题。第一个是成交量仍然没有放大。按照早盘成交，今天了不起1400亿到头了。这个量能水平称不上是放大。





第二是板块持续性，今天启动的品种，昨天都是领跌的，昨天启动的科技股，今天都在修整，早盘看了看，芯片、软件这些昨天的龙头，今天都在回调——市场的持续性还是欠佳。



