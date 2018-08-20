周一市场算是一波三折，从早盘权重股拉升带崩了小盘股之后的悲观情绪蔓延，再到午后整体的反弹。这里面转折点，应该是午后媒体对于“证监会今日上午召集券商分析师开闭门会议吗，向券商分析师征询对市场看法”的消息。市场普遍解读为利好。







我也联系了券商的朋友，不承认不否认，那就是默认吧。





默认开会的事情存在，并且看至今没有人出面澄清 ，应该就是真的。是真的，那么对市场来说，肯定是利好。说明了至少从监管者角度来说，不希望继续跌下去了，希望大家献言献策。这是一个好的信号。





而且据媒体报道，下午郭嘉队资金真的开始进场维稳。





所以大家还记得周末我们在文章里说了什么吗？





“我们的国家队体量数万亿，还有养老金、社保、企业年金、公募、私募，更遑论1.2亿小米加步枪的散户投资者和外资。我们有枪有炮，缺少的无非是振臂一呼而已。我们多么希望看到的是‘有关部门连续开会五个小时，积极商讨救市方案’。”





今天市场的大反转，不恰恰印证了这一说法吗？





所以A股并不是没救了，长期看A股需要完善的地方太多，但是当下超跌如此，反弹却不发一枪，市场所虑的，其实也仅仅是信心的缺失。而重建信心最好的手段，不外乎两个词——“诚意”和“态度”。





监管层拿出了诚意和态度，午后各大指数应声从绿盘拉起，主力部队挺进大金融+钢铁，特种部队挺进科技股。大小两根主线都在开花。





所以这个位置，大家吐槽归吐槽，绝望真的不必。这也是这几天很多朋友在公众号留言之后我们回复的态度。物极必反，否极泰来，这是世间的常态。





截至上周五，A股破净已经是261家，占比7.64%，这已经是08年以来最大规模和占比最高的破净潮。而且考虑到很多品种也在市净率边缘。指数轻微的波动，很可能就会形成10%以上比例的个股破净，而08年1664的大底，也不过10%的破净率，这相当于一个5~6年的大底部信号。如果把心态留到当下才绝望，确实有点太“着急”。





当然，开会归开会，估值归估值，信心归信心，但是盲目乐观也切切不可。





周末给大家说了。A股的救市，并不是一家能够敲定的——降印花税要问财爸，放水注资要问央妈，IPO事宜要看国务院，调动各路资金也需要协调。这些不是证监会一个会议能够解决的。所以开会传递信号，不意味着火线救市。这个大家要明白。





其次，A股的企稳和能否形成新牛市之间还差着一次“改革”。这里不得不把早盘看到证券日报的所谓《采取八大措施维稳股市》拿出来说说。维稳八条，仔细的看了又看，想了又想。觉得日报挺不容易的。















所谓的维稳八条，就说白了就一条——买买买





鼓励员工买买买

鼓励国有控股公司买买买

鼓励上市公司买买买其他公司（重组并购嘛）

鼓励债主变股东

然后是鼓励社保养老金商业保险买买买

鼓励私募买买买

鼓励证金买买买

扩大开放让外资买买买





这里面除了一条债主变股东之外。剩下的都是买买买。





服了，一条制度性的改革意见都没有。也不好说是有水平还是不敢说，能把买买买三个字变花样说出三百多个字。而关键问题一句话不提——市场放在这儿，从来没说不让买，如果市场够好的话，资金都是瞎吗？



