跌了三年多，今年更是大半年没涨过。今天七夕，大A股翻翻红，让股民赚点钱买束花，不过分吧？ 眼瞅着全世界都在翻红，A股玩什么众人皆醉我独醒呢？有个性不等于要有病啊！





小时候，我为成为祖国的花朵而光荣，带着红领巾，站在红旗下，时刻准备着。结果长大后，我才明白原来花有很多种。而我属于是“韭菜花”，茫然的站在国旗下，依然时刻准备着....





很多朋友表示看不懂A股的行情，前两天全世界爆炸，外盘、大宗、汇市纷纷炸成烟花。唯有A股成为一股清流，告诉大家还有人站着。这两天晚盘反弹美元回落，汇市企稳，全世界欢欣鼓舞，唯有A股成为了一股泥石流，告诉大家我还可以躺着。





盘面上人气还在继续消耗。这个看连板最明显，这几天几乎是打板客的噩梦，十板七炸，板板都是面。而每一次市场这种极端情绪的发泄，都会极大地抑制资本的积极性。





所以早盘大家看到市场虽然翻红。但是真正涨停板并没有几家。早盘涨停板只有八只，这里面如果抛去两家新股，连金刚葫芦娃的阵型都凑不齐。只能说游资主力看戏得多。不过往好了说， 极端情绪也即意味着极端环境。而极端环境往往同样意味着拐点。





很多投资者近期希望我猜猜点位。我觉得意义不大。为啥？就算以前低为例。我说到不了2638，您也不会买。我说一定跌破2638，跌破了你也不会买。 人在极端环境中，往往会陷入一种自我放大的恐慌中。 2005年跌破1000点的时候，市场高呼一定会先见800再看600,最后500才是底。结果当天跌破当天反弹，之后一年半，指数翻了6倍，达到6124。





现在的大家可能记不得10年前的事，但总该记得熔断的时候，当时多少人看空到2000点。





同样的道理， 行情来了的时候，情绪又会毫无道理的自我强化。 人民日报还喊出来过4000点仅仅是牛市的起点。两次大牛市，多少人喊出来过10000点起步？





我想说的是，极端情绪中，判断行情点位，判断所谓婴儿底也好钻石底也好，铁底，内裤底，地下室底都好。意义不大。



