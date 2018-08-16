周四A股的低开和低位震荡，几乎没什么悬念。







昨晚全球腥风血雨，欧美股市，大宗商品，人民币汇率都在下跌。应该说，能够掀起整个系统性状况的只有一个原因——强势美元对于全球资产的虹吸开始显现。这种虹吸包括美国本土的股市。





汇率是近期市场关注的一个重要的问题。也是影响行情的第一大因素。行情今天应该说还是比较低迷，从个股上面更加明显。称得上能打的只有三个板块——5G、天津国改、二胎。但是连板品种几乎绝迹江湖。证明资金的持续性和压力。





不过昨天以来两天弱势行情，你说完全没有意义。我觉得也不是。从周三开始明显看到资金护盘。周三全天沪指跌幅超2%，但是自然跌停只有7家，并且都是反复开板。今天继续下探，结果马上激发护盘资金进场。基本上靠周三周四两天大家能够比较清晰地看到主力成本区间。这个是一个好事儿。





另一方面，也是我们说过几次的，就是估值的横向比较。2016年以来，A股历次整体估值跌破16倍，仅仅5次，每次出现后都出现了短期的快速反弹。昨天下跌后，市场整体估值再次进入16倍下方，大概只有15.76倍。别的不说，短期弹一弹，应该值得期待。





而内资大家举步维艰的时候，外资反而比较大胆。2018年前7个月，境外资金累计净流入A股市场的资金已经达到1616亿元。同时，A股在国际指数中的地位在不断上升。近日，明晟公司发布2018年8月指数评估报告，将实施中国A股部分纳入明晟MSCI中国指数的第二步，纳入因子从2.5%提升至5%，提升后占明晟新兴市场指数的权重为0.75%。而富时罗素也表示，9月份起将中国内地股票纳入其旗舰指数，其对中国内地股票的权重可能高于竞争对手明晟公司(MSCI)。





当然，你说MSCI亏没亏，显然都亏了。但是与国内资金不同，这些建仓的海外基金锁定期更长，最长能够达到5年。而从历史上看，这些外资不管是在中国还是在其他亚洲市场——几乎没亏过。所以人家真的是看到底部之后，坚定进行布局，靠长锁定期挺过短期亏损之后，拿稳定盈利。所以外资集中进场的时间点，虽然说未必就是底部，但一定是底部区间，是低位了。





最后讲一讲汇市的问题。





昨晚汇率大幅贬值，今天盘中再次飙升。人民币汇率到底成不成问题？我觉得回答这个问题前，大家不妨先思考几个问题。





第一个是国家现阶段是否在主动进行汇率贬值。还是真的是强势美元周期下的被动快速贬值。毕竟真正那些被美元吊大的国家货币（兰特、比索、卢布、卢比、里拉）什么德行大家是见过的，人民币虽然在回撤，但是幅度明显更缓慢。另外前两个月外汇储备不降反升，说明央妈并没有真正出死力维持人民币汇率的意图。那么是什么情况。





第二，汇率贬值意味着什么大家要明白。近期讲得多的是外资撤离的风险以及人民币资产跟随贬值的预期。但我们也说过，没有短时间单边大幅度贬值，这种流出趋势其实不会直接出现，毕竟中国的经济增速和庞大市场对于外资的吸引力仍然是巨大的。其实讨论外汇贬值，大家都忘了一个最浅显的道理，就是刺激出口。这一点稍微有经济学常识的都明白





第三，说道出口大家就要对比两件事儿。我们统计了一下，年初至今人民币汇率贬值接近10%。而马上刚好我们还有另外一个10%要出现，就是特朗普2000亿商品10%的关税名单。我们的人民币贬值，是否是国家在从侧面支持出口企业





过去我们一直说中国经济依赖于三方面，投资、消费、出口。本轮外部摩擦日盛，我们当时说国家不会放任企业在中美毛衣战中受损。那么会不会此次的贬值是央行可控的针对中美毛衣打得一张牌？10%对10%。变相给了出口企业一个巨大的红利。





尤其这里面大家要注意一点——就是航空股，每每人民币贬值，按理说航空股应该是最受影响的。一方面贬值抑制出境游。一方面贬值会加大航空公司外债的汇兑损失。但是此次看，航空股的跌幅却都非常有限，并没有随人民币走出单边暴力下探。





最后也是最重要的，央妈有没有稳汇率的能力。答案显而易见。今天中午，10分钟人民币汇率暴涨150个基点。一天飙升600点。从昨晚最低6.96到今天收复6.88，半天升值幅度超过1%。这种快速升值显然是央妈所为。但是为什么这么做？其实很简单，就是快速大幅逆向波动，打爆空方的狗头！





对于主动参与贬值套利的，这样的手法其实最有效，死扛属于添油战术，让对手盘看不明白猜不透你的路线，这才是郭嘉队的主动权所在。





所以我们觉得，有一些外部风险，市场消化一下是正常的。但是真的不要上纲上线，把外来和尚套到我们东土大唐的经上面去。因为我们不一样。





最后，其实大家不需要过分担忧什么，我们看到人民币近期的压力，不妨换一个角度来想——美国真的能够看得住强势美元和加息带来的紧缩周期吗？任何一个国家对于宽松和紧缩的适应性都是有限的。从这一点上说，搅动一池春水的美元升值其实很可能并不像大家想象的那么不可阻挡。



