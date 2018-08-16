周四A股的低开和低位震荡，几乎没什么悬念。





昨晚全球腥风血雨，欧美股市集体下挫，美股低开低走，道琼斯指数、标普500指数跌1.3%，纳斯达克指数跌1.7%；欧洲方面，英、法、德三国股市齐跌近2%；大宗商品方面，黄金跌逾1%，白银重挫近4%，原油大跌逾3%跌破65美元/桶关口；LME铜重挫3.6%，钯金大跌逾7%！中概股大跌，美元指数创逾1年新高；人民币汇率大跌。





应该说，能够掀起整个系统性状况的只有一个原因—— 强势美元对于全球资产的虹吸开始显现。这种虹吸包括美国本土的股市。





那是不是A股就完了呢。昨天看离岸人民币汇率已经跌破6.96，距离我们一直讲的7元大关似乎也只有一步之遥。周三下跌，市场一片股汇双杀的哀嚎。大家也都知道，人民币汇率走低，是本轮下跌的核心。那么随着强势美元的格局强化，这种局面有解吗？





我觉得回答这个问题前，大家不妨先思考几个问题。





第一个是国家现阶段是否在主动进行汇率贬值。 还是真的是强势美元周期下的被动快速贬值。毕竟真正那些被美元吊大的国家货币（兰特、比索、卢布、卢比、里拉）什么德行大家是见过的，人民币虽然在回撤，但是幅度明显更缓慢。另外前两个月外汇储备不降反升，说明央妈并没有真正出死力维持人民币汇率的意图。那么是什么情况。





第二，汇率贬值意味着什么大家要明白 。近期讲得多的是外资撤离的风险以及人民币资产跟随贬值的预期。但我们也说过，没有短时间单边大幅度贬值，这种流出趋势其实不会直接出现，毕竟中国的经济增速和庞大市场对于外资的吸引力仍然是巨大的。其实讨论外汇贬值，大家都忘了一个最浅显的道理， 就是刺激出口。这一点稍微有经济学常识的都明白





第三，说道出口大家就要对比两件事儿。 我们统计了一下，年初至今人民币汇率贬值接近10%。而马上刚好我们还有另外一个10%要出现，就是特朗普2000亿商品10%的关税名单。我们的人民币贬值，是否是国家在从侧面支持出口企业





过去我们一直说中国经济依赖于三方面，投资、消费、出口。本轮外部摩擦日盛，我们当时说国家不会放任企业在中美毛衣战中受损。那么会不会此次的贬值是央行可控的针对中美毛衣打得一张牌？ 10%对10%。变相给了出口企业一个巨大的红利。





尤其这里面大家要注意一点——就是航空股，每每人民币贬值，按理说航空股应该是最受影响的。一方面贬值抑制出境游。一方面贬值会加大航空公司外债的汇兑损失。但是此次看，航空股的跌幅却都非常有限，并没有随人民币走出单边暴力下探。





所以我们觉得，有一些外部风险，市场消化一下是正常的。但是真的不要上纲上线，把外来和尚套到我们东土大唐的经上面去。因为我们不一样。



