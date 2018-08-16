【题材】





1、刘鹤出席2018世界机器人(300024)大会开幕式 强调推动全球机器人(300024)领域开放合作发展





2018世界机器人(300024)大会开幕式15日在北京举行，刘鹤出席并讲话。刘鹤强调，促进中国机器人(300024)领域持续健康发展，要从中国实际出发，要处理好政府和市场的关系，发挥市场配置资源的决定性作用，允许自由思考和充分探索，创造公平竞争的市场环境，坚定不移加强知识产权保护。要大力加强教育，培养更多机器人(300024)领域发展所需人才。要积极开展国际合作，与世界各国携手应对诸多共同挑战，推动构建人类命运共同体。





机器人(300024)概念股：埃斯顿(002747)：公司是国内为数不多的具有自主技术的机器人(300024)企业之一，核心零部件自主化率高达80%；慈星股份(300307)：机器人(300024)控制器；锐奇股份(300126)：参与发起设立“高端智能装备产业基金”。

















2、乙类医用设备配置小范围松绑、未来有望向全国推广





国务院日前发布关于在上海市浦东新区暂时调整实施有关行政法规规定的决定，即日起至2018年12月31日，暂时调整实施《医疗器械监督管理条例》第三十四条第二款关于大型医用设备配置许可证核发的规定，对试点区域内的社会办医疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理，加强事中事后监管。





开立医疗(300633)产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备等；万东医疗(600055)持续聚焦数字化医学影像设备。









3、全国60%固体环氧树脂紧急停限产 或致价格大幅上涨





据报道，安徽省黄山市徽州区循环经济园从8月18日到8月24日因锅炉检修导致园区内环氧树脂企业临时停产。同时歙县地区多数环氧树脂企业(包括TGIC项目)自8月15日开始限产15天左右。据了解，黄山市为全国环氧树脂主要生产基地，约占全国总产量的60%。而黄山市环氧树脂生产企业主要集中在徽州区和歙县。





上市公司中，宏昌电子(603002)是我国环氧树脂龙头企业；扬农化工(600486)拥有环氧树脂产能14.3万吨/年。









4、玻璃幕墙可发电 建筑有望从“耗能”向“产能”转变





近日，铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化(CIGS-BIPV)技术与应用研究成果，在陕西西安的光伏产业发展高峰论坛暨展览会上进行了展示。该项目由国家能源集团牵头，集成了CIGS-BIPV一体化装配技术、光伏光热太阳能(000591)综合利用、直流电供电系统、智能楼控系统四大创新点。





莱宝高科(002106)参股重庆神华薄膜太阳能(000591)科技有限公司，主营铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能(000591)电池组件。凯盛科技(600552)年产1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能(000591)模组工厂一期去年底投产。









5、国产浏览器内核红芯公司完成C轮融资打破国外垄断





据媒体报道，自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成2.5亿C轮系列融资。本轮投资方是上市公司及政府客户投资，以及晨兴资本、达晨创投、IDG资本等机构继续跟投。红芯创始人兼CEO陈本峰提到，本轮融资主要来源于红芯目标行业市场客户的战略投资，并即将开启新一轮融资。





电广传媒(000917)旗下的达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。科大讯飞(002230)是红芯公司的天使投资人。









6、国美电器要约收购中关村(000931)13.36%股权 黄光裕出狱又近了





8月15日晚间，中关村(000931)公告称，国美电器及一致行动人国美控股、林飞燕拟通过要约收购的方式增持公司股份，预定收购股份最多不超过1亿股，无最低股份数量限制。预定收购股份占公司总股本比例约13.36%。从入狱至今，黄光裕已经减刑两次，离出狱也已经越来越近。而随着国美电器在中关村(000931)上又有大动作，不禁让人联想：黄光裕出狱难道又要近了吗？





黄光裕其他概念股：三联商社、山东金泰(600385)









【提醒】





1、新股申购——汇德科技：申购代码：732192；申购上限1.00万股，申购价格19.60元。









【要闻】





1、刘鹤出席2018世界机器人(300024)大会开幕式 强调推动全球机器人(300024)领域开放合作发展。





2、韩正主持召开粤港澳大湾区建设领导小组全体会议：建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。





3、中央关于防范化解地方政府隐性债务风险的文件或已下发。





4、国务院调查组要求继续做好长春长生公司不合格百白破疫苗处置工作。





5、国务院：对上海浦东新区社会办医疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理。





6、发改委：坚决遏制房价上涨，坚定做好去杠杆工作。





7、央行：外汇占款余额连续第七个月增加 7月增加108.17亿元人民币。





8、统计局：7月一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩大。





9、媒体：传内地已冻结网络游戏版号和备案的审批。





10、新华社：多地调控加码坚决遏制房价上涨 部分城市房价已开始出现合理回归迹象。





11、美股全线下跌，纳指数收跌1.23%；COMEX 12月黄金期货收跌1.3%，；白银现货跌近4%，钯金现货跌近7%；WTI 9月原油期货收跌3.03%。









【公告：复牌】





山东钢铁(600022)：终止收购永锋钢铁100%股权 股票复牌









【增减持】





弘亚数控(002833)：控股股东提议回购不超过1亿元股份





银轮股份(002126)：实控人提议以不超过1亿元回购股份





吉比特(603444)：湖南文旅拟减持6%股份





中元股份(300018)：两股东计划合计减持不超过1.39%股份





日科化学(300214)：实控人之一致行动人拟减持1%股份





和胜股份(002824)：股东拟减持不超过1%股份





华录百纳(300291)：股东拟减持不超过1.12%股份





兆日科技(300333)：控股股东及实控人拟合计减持不超2.8%股份









【公告：半年报】





口子窖(603589)半年报：净利7.33亿 增长39.45%





罗牛山(000735)：7月生猪销售收入同比增长逾八成





桐昆股份(601233)：上半年净利13.61亿元 同比增119%





中国联通(600050)：半年报净利润25.8亿元 增长231.8%





鲁西化工(000830)半年报：净利润17.2亿元，同比增长212.07%





上海电力(600021)：控股股东筹划资产注入浙江新能源有限公司100%股权





平安银行(000001)半年报：净利润133.72亿元，同比增长6.5%





ST亚邦：预计上半年净利同比下降40%





东阿阿胶(000423)半年报：净利同比下降4.35%









【公告】





冠农股份(600251)：公司被纳入国企改革“双百行动”企业名单





津滨发展(000897)：控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单





沈阳化工(000698)：公司被纳入国企改革“双百企业”





中牧股份(600195)：被纳入国企改革“双百行动”企业





厦工股份(600815)：被纳入国企改革“双百企业”





中关村(000931)：国美电器拟溢价近两成要约收购不超13.36%股权





盈峰环境(000967)：子公司联合中标1.82亿元污水处理项目





江河集团(601886)：子公司中标约2亿元工程项目





杭萧钢构(600477)：中标5.43亿元项目





通宇通讯(002792)：中标中国电信1.88亿元采购项目





金冠电气(300510)：更名为“金冠股份”





中国建筑(601668)：1-7月份建筑业务新签合同额1.3229万亿元





ST长生：实控人高俊芳、张友奎、张洺豪等全部持股被司法冻结





天地源(600665)：总裁李炳茂、副总裁马小峰被陕西监察委采取留置措施





*ST凯迪：收到银行间协会自律调查通知书





ST康达：公司董事、监事被深圳公安局刑事拘留





东安动力(600178)：终止收购博通公司100%股权





中润资源(000506)：终止重大资产重组









【解禁股】





佳都科技(600728)、美康生物(300439)、北大医药(000788)、汉得信息(300170)、初灵信息(300250)、吴通控股(300292)、秦港股份(601326)、先河环保(300137)