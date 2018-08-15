盘面惨，收盘三大指数基本收光脚中阴，全天基本没什么反弹动作，救护队也没有采取任何拉指数措施，任由指数全天走弱。不过奇怪的是第一，全天沪指跌了60个点，跌超2%。真正自然跌停的品种，却只有7只，这里面还没有一个是死心塌地封死跌停板的。同时全天市场基本上保持了周二的无量态势。







说明恐慌性抛盘目前没有了。大家都蛮理智的对待下跌。这个不好说是坏事还是好事。一方面确实是太低了。另一方面也证明市场人气低迷到一个极限了——大量投资者选择装死不动。





不过说到底，再理性也扛不住老这么跌啊，全天只有289家红盘。也是可以。





引导市场下跌最关键的因素还是汇率。早一点时候我们说过，股市是脸面，汇市是命根子。





在岸人民币汇率今天兑美元一度跌至6.9023，较上日夜盘跌近200点，创2017年5月以来最低。离岸人民币失守6.91，创15个月新低。与之相比美元指数涨0.15%报96.81，创逾一年新高。





强势美元对于新兴市场的掠夺已经形成，土耳其、印度、俄罗斯、越南、南非。几乎都相继倒在强势美元下。其实讲道理中国还好3.1万亿的外汇储备也不是闹的。





当然这里面还涉及到一个1.9万亿的外债问题。不过还是给大家简单说明一下——外汇局披露的“全口径外债余额”，指的是全社会的外债余额，而不是央行的外债余额（实际上，央行的外债余额非常少）。对外债，央行并没有必须保证偿还的必然义务，所以，直接用央行外汇储备减去全社会外债余额，本身就不符合逻辑。





同时，大家近期听到的另一种说法就是外商投资，这里面外商投资的外汇，接受投资的企业会按照外汇管理规定办理结汇，转变成央行外汇储备，其符合规定的用汇需求，央行也会予以满足。但这不代表外商投资就会一下子全部从中国撤出。即使有撤资的，也需要用人民币购买外汇，这还取决于他们是否有足够的人民币。如果其投资人不能将股权或厂房设备等资产转让变现，没有足够的人民币，也就难以购买足够的外汇撤出。所以，直接将外商投资及其累积的投资收益折算成美元，并从央行外汇储备中扣减，显然属于夸大事实。





但是客观讲外汇储备你说万无一失，这也是假的。15~16年当时保汇率的时候，很短时间，我国外汇储备消耗了一万亿。所以接下来央行恐怕不会和强势美元硬碰硬。首要任务是放缓人民币贬值节奏。避免因为快速单边波动强化了市场对于贬值的预期。同时7应该是短期人民币汇率的底线。这个关口如果跌破汹涌而来的贬值压力会非常庞大。对于经济和外储而言，都是巨大压力。





现在真正应该做的是强化对于虚拟货币的监管。有心的投资者能够看到，上一轮比特币反弹，其实正好对应人民币贬值。虚拟货币事实上成为当下唯一一个摆脱监管的人民币流出换汇通道。这个对于国家金融稳定来说并不是好事儿。





至于其他的，我觉得没什么好说的。





川普的新国防法——禁售华为中兴。逗了，本身就从来没让华为在美国卖过。这算什么额外利空（不过传递的冷战信号还是值得警惕）





财政部的催债——四年一万亿地方债。正常，7月份宏观数据太差，税收远超GDP，投资增速居然只有5.5%，中国经济本身高度依赖投资，这一次看财爸的动作了，不过遏制房地产之下的新引擎，这事儿还是有难度。





公募首只“不赚钱不收管理费”——这算是一个大信号。毕竟公募是靠管理费活着。说明机构确实认可这个位置是低点。不过大家也要小心，别又成为了一次造神运动——全公司拉抬这只基金净值。结果不收管理费的涨了造了神分了红，跌了的又都收管理费。如果这么玩就尴尬了。





小米港股破发——挺好。上半年几家独角兽，基本上都是开板即高位的毒叫兽。嚷嚷着要成为首单CDR的小米，已经破发。再一次宣告着，市场应该留给市场化。希望小米在这里挂着，让独角兽、CDR暂时离A股远点。



