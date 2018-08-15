在岸人民币兑美元一度跌至6.9023，较上日夜盘跌近200点，创2017年5月以来最低。离岸人民币失守6.91，创15个月新低。美元指数涨0.15%报96.81，创逾一年新高。早盘市场下跌主要是汇率引发的回落。





目前看如果汇率再来一波，基本上就要破7，这个位置其实是应该央行出手的时候，如果人民币汇率破7，那么整个心里层面将扭转，届时人民币贬值的压力会更加急剧的释放。所以短期来说，7应该是人民币汇率的底线。看看央妈如何操作。





不过目前来说，市场的表现也过于弱势了。这里面有土耳其等新兴市场的恐慌情绪在里面。





不过人民币就算走得再烂，也不会落入土耳其之流的窠臼中。第一是我们和这些出问题的国家不同，我们的经济基础和制造业基础是比较雄厚的。底子好。





其次最重要的是，我们外汇储备量够大。土耳其目前美元储备只有大概700亿，当初泰国在东南亚危机被索罗斯狙击前，也只有3700亿左右。但是我们的外汇储备有3.1万亿美元。当然这并不是说足以高枕无忧。15~16年当时汇率保卫战，我们快速消耗了一万亿储备。不过短期应对全球性的压力还是足够的。





另一方面是外债问题，土耳其和泰国最大的问题是外债过高，土耳其外债占GDP大概能够到55%以上。我们虽然有1.9万亿美元外债，但是GDP也高达12万亿美元。只有16%。





接下来央行的核心，其实不是不让本币贬值，而是要控制节奏。





不过无论如何，市场这么悲观，有一点过分了。





但是从另外一方面来说，早盘跌成这个德行，真正自然跌停的也只有一家。这说明个股抗风险性也比较高。成交量上缩量下跌同样意味着这个位置真正恐慌性的抛盘已经少了。所以也不妨多一点信心。





另一方面，【特朗普签新国防授权法：不准采购华为中兴产品】这个消息很多朋友关注到了。其实没什么解读的价值。中兴华为自始至终就是禁售的。所以本质上讲，这一次的新国防法其实实质上的影响不大。





象征意味大家自行体会。川大爷现在基本上就是冷战思维了。对中国的态度是全面遏制。所以也希望网上投降派和韬光养晦的朋友们清醒认识一下。目前的局面，不是我们愿不愿意打的问题。是人家已经骑到脖子上来了，不进行对抗又有什么意义呢？



