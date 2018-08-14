先说个爆款消息，明目张胆的蹭蹭热度。





FBB的事儿还没有落地，晓明哥又爆出了新闻。。。最近看爆点新闻感觉很迷，娱乐圈大佬们演技是没什么长进，但是进资本市场割韭菜的热情一个赛着一个。【黄晓明不止卷入18亿操纵案 还曾组团操作长生生物】大家有兴趣去了解一下。消息没有明确前，我们不评论了。





不过这么一来，其实示范效应很坏啊。这不就是坐实了A股就是圈钱场吗？套用道德经一句话：资本不仁，以万物为韭菜。。。。好像是个角儿就能来割一割一样。





当然，你说再好的制度都难免有蛀虫。不过一口气罚了16个亿，加上上半年的64亿，到现在已经发了超80亿。中小股东的赔偿机制咱们是不是也该考虑考虑建立起来了。 保障权益不能总是口头说说啊。难道熊市不正是应该落实保障和赔偿机制的时候吗？









然后讲讲行情。还是先强调一下昨天在收评中给大家的话—— 下跌别恐慌，反弹别忘形。





目前成交量是个大问题。今天沪指成交只有1125亿。这个成交水平，比今年过年期间的地量1148还要低。如果不算去年过年前1080的单日地量，今天就是沪指熔断以来的成交量新低，而之所以熔断能够更低，只是因为有一天市场开盘10分钟就休市了。如果这两天都不算，那么好，我们的成交量，就终于回归了光荣的2014年9月。





十年涨幅清零，四年成交湮灭——大A股真的是神奇的地方。





而且我们还是要提醒大家一句，2014年当时中国只有2500家上市公司，即便到2014年底也只有2587家。这四年A股扩容1000家上市公司。按理说就算买卖1000根棒槌，也该有明显的成交量放大。然而并没有。说明什么问题？说明这4年资本市场真是死心塌地的给实体经济挤奶喝，又是扶贫又是绿色通道又是独角兽的，但是生生的是没敢吃实体经济一口草。









当然，你说市场低迷完全是A股的问题——也不是。大A说到底真不知道是命不好，还是命太好。





昨天给大家讲的土耳其的事情其实没有真正结束。 对于昨天A股的逆袭来说，其实大A占了一些便宜。因为土耳其针对里拉的救市政策是在A股开盘期间发布的，这一消息发布也成为了午后A股指数企稳反弹的关键要素。而里拉并没有真正企稳，在A股盘中形成了探底回升之后，在A股收盘后，昨夜里拉汇率再次下跌接近10%。





而欧美股市好死不死正好在开盘时间赶上了周五夜间和周一夜间的里拉汇率走低。等于外盘的消息面利空直接被欧美市场给坐实了。于是外盘自然一片半死不活。





同时大家也要注意一下，目前所谓的危机并不仅仅是土耳其的个案。近期里拉贬值已经超过25%，另有南非兰特贬值10%，墨西哥比索三天跌5%，俄罗斯卢布四天跌9%。新兴市场整体的承压是比较严重的。这才是外围真正需要关注的因素。









其实土鸡这尴尬事儿在全球范围内不断上演。包括97年的泰国其实道理一样—— 高增长时期外资大量流入；金融系统对过热无动于衷国家大举借外债刺激经济；外债超过外储；外资撤离内资逃离；外储耗尽本币崩盘；然后——经济、金融、股市、楼市全完蛋.....





不过这事儿兜一圈回来看，大家真的不用对国内太多担心。97年泰国外储3700亿美元，这一次土鸡只有700多亿美元。但是我国今年7月，外储规模为31180亿美元，所以抗风险能力，我们远高于土鸡和泰国。这也是得益于97年的金融风暴，就发生在家门口。当时香港汇率保卫战给国家非常大的震撼。所以这几年虽然学界对于外汇储备多有微词，但是国家政策一直不动如山。目前看是对的。





所以虽然说都是新兴市场，但是外部的动荡其实对于A股来说没有太过于直观的影响。这一点上反而不用担心。







