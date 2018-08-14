大A的市场目前还是要分两方面看。





一方面确实外围的消息面因素还没有完全的解冻。 对于昨天A股的逆袭来说，其实大A占了一些便宜。因为土耳其针对里拉的救市政策是在A股开盘期间发布的，这一消息发布也成为了午后A股指数企稳反弹的关键要素。而里拉并没有真正企稳，在A股盘中形成了探底回升之后，在A股收盘后，昨夜里拉汇率再次下跌接近10%。





而欧美股市好死不死正好在开盘时间赶上了周五夜间和周一夜间的里拉汇率走低。等于外盘的消息面利空直接被欧美市场给坐实了。于是外盘自然一片半死不活。





同时大家也要注意一下，目前所谓的危机并不仅仅是土耳其的个案。近期里拉贬值已经超过25%，另有南非兰特贬值10%，墨西哥比索三天跌5%，俄罗斯卢布四天跌9%。新兴市场整体的承压是比较严重的。这才是外围真正需要关注的因素。





而这些国家的基本面又确实是存在问题的。所以接下来外围能否企稳 ，其实最大程度我们还是要看外部新兴市场的汇率走向能否真正稳住。





但另外一方面，虽然外盘明显弱势。但是A股这两天的走势整体还是偏强的。 包括昨天科技股的小高潮，还是有一批看多资金在强势出击。但是资金强势需要大环境配合。昨天能够启动和午后外围的压力减轻有关。但今天压力稍大市场再次回归调整状态。





早盘炸板率有些高。并且大家还是要关注成交量。今天的成交如果午后不出意外，撑死了1200亿。但是大家要知道这些年我们发了多少只新股。3500家上市公司之下，一天如果没有1500亿的成交，那么市场基本上就是死水一潭。这里面再一次出现很多半天成交不足500万的僵尸股，换句话说，你中个彩票的奖金回来能拉一个涨停。





市场整体的情绪还是偏保守。





所以目前如果要给市场定性，我认为是 下方有支撑 ，上周以及本周一的回落过程中，部分品种表现出了非常高的韧性。A股目前继续向下的支撑是能够看得到的。但是 上方压力很重 。这种压力不仅仅是套牢盘，更是看多资金的观望情绪导致。所以操作上一定控制好仓位，切忌追高。



