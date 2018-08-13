今天的走势真是有生之年系列，有生之年看到大A股硬气一回，有种王师北定中原的感觉。







科技股单挑全世界，也是厉害了。看来此前科级领导小组确定之后，这一波市场核心基本上能够定下来。科技目前求生欲很强。说明有一部分资金确实在看好后期机会。原因我们之前说过——其实就是预期差（一声）。并且八月份背带河会议的预期也在强化，会议前的这个高规格科级领导小组，确实给了市场很大的预期助推。





科技这块确实对于市场有很好的正面意义，不过提示一下大家注意创业板量能水平，目前看是不够的。周末有朋友留言，说看科技股护盘，，，科技股的压力也是蛮大。目前成交量放不出来，后面可能会有分化和轮动。主意好节奏吧。不过科技主线是很多资金在中兴事件之后就开始埋伏的，隐忍了这么久，不会是一枪就跑的模式。





利空方面其实周日公众号的头条给大家做了一下分析，虽然土鸡的事儿确实很闹心。但其实不用过分的恐慌。其实真正闹心的是现在的欧洲金融界。欧盟是否要对土耳其施以援手，这个很重要。





从土耳其里拉崩溃的本质，实际上是埃尔多安政府强硬把控金融体系之后对本币超发贬值的默认。这种局面下，欧盟如果不救土耳其，作为土耳其最大的债权方，欧洲金融体系可能会有比较大的风险，虽然这个风险比之希腊这种欧元区后院起火要好一些。但是如果救助土鸡，则相当于是继续强化埃尔多安的影响力和执行力。很尴尬。





另一方面土鸡的本币危机，本质上是美国借着土鸡的漏洞达成席卷欧洲目的的手段。这对于中国来说还真不是坏事。世界性危机对于危机外围的国家来说，最大的担忧不外乎危机下各国的保守主义抬头压制贸易。而当下全球的贸易保护主义早就已经站在顶点了。这个时候土鸡危机来了，会不会反而成为很多国家寻求合作解决危机的钥匙？成为中国寻求贸易伙伴的机会？顺着这个角度来思考，川普搞土耳其是假，借债务问题拖垮欧洲才是真。这事儿从年初退出伊朗协议就能看明白，川的本质和当年的英国一样——制造分裂的欧洲。所以土耳其事件到最终，会不会成为中国打开欧盟戒心的钥匙。这个蛮值得期待





而说到底，从中国本身出发，到目前为止，中国仍然是新兴市场的标杆！我们庞大的产业纵深和全球最为巨大的消费潜力是中国经济最深厚的防火墙。08年的次贷危机和之后的欧债危机都没有真正伤及中国自身的经济周期和节奏。我们当时靠着四万亿，土耳其这么个边缘地带的危机最终传导下能够对中国造成多大的额外伤害，并不值得过于悲观。





我还是那句话，希望埃尔多安硬气一把，把白头鹰拖死在中东，重现小布什的荣光。





目前从盘面来看，市场低位的支撑是比较确定的，但是高位有一定压力，反弹过程中比较重要的是节奏了。下跌别恐慌，反弹别忘形。



