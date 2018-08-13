早盘市场回调，周末我们重点给大家解读了，几个重要的利空因素。





首当其冲的就是土耳其的危机。土耳其这事儿分两方面看。 一方面确实影响比较重大。这并不在于土耳其本身这个三流国家在世界经济中的地位。而在于土鸡自己牵动的受害者群体实在是太不容忽视了。





对于欧洲来说，土耳其的外债，主要来自于欧洲银行，这就是为什么危机爆发后欧洲股市也随之大跌，欧元还出现贬值的原因。所以欧洲方面如果对土耳其袖手旁观，不排除出现新的希腊危机，最终严重冲击欧洲经济。





对于美国来说，美土毕竟还是北约盟国，美国在叙利亚和伊拉克的军事行动，很多时候需从土耳其南部军事基地发动。如果双方彻底决裂，美国将丧失这一战略优势，土耳其势必和俄罗斯、伊朗抱团取暖，这又会成为美国地缘政治的重大挫折。





对于中国来说，土耳其崩盘，以及前两天俄罗斯股市同样崩盘。实际上宣告的是新兴市场，在遭遇美国美元加息之后资本回流大潮的冲击。这种示范效应值得警惕。





但是另外一方面，土耳其危机并不是百害无一利。





从中国本身出发，到目前为止，中国仍然是新兴市场的标杆！我们庞大的产业纵深和全球最为巨大的消费潜力是中国经济最深厚的防火墙。08年的次贷危机和之后的欧债危机都没有真正伤及中国自身的经济周期和节奏。 土耳其这么个边缘地带的危机最终传导下能够对中国造成多大的额外伤害，并不值得过于悲观。





其次世界性危机最大的担忧不外乎危机下各国的保守主义抬头压制贸易。而当下全球的贸易保护主义早就已经站在顶点了。这个时候危机来了，会不会反而成为很多国家寻求合作解决危机的钥匙？成为中国寻求贸易伙伴的机会？顺着这个角度来思考，川普搞土耳其是假，借债务问题拖垮欧洲才是真。这事儿从年初退出伊朗协议就能看明白，川的本质是要重新对欧洲施压来夺回中东的话语权。所以 土耳其事件到最终，会不会成为中国打开欧盟戒心的钥匙。这个蛮值得期待









第二是IPO提速。其实IPO目前的大框架下没什么好说的。这个是既成事实。唯有消化，次新短期在这个因素的扰动下要规避一下。





不过大家早盘值得关注一下创业板。科技股早盘首先翻红，创业板也是到目前为止最具有抗跌性的品种。看来此前科级领导小组确定之后，这 一波市场核心基本上能够定下来。科技目前求生欲很强。说明有一部分资金确实在看好后期机会。 只不过不建议大家这个时候去参与了。市场这个位置首先还是要消化利空影响。



