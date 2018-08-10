收官，昨天暴力冲高之后，今天震荡，技术上面是正常的，尤其对比周四的无量。不过科技股还算不错，今天有50多只个股涨停，科技股里面的核心品种虽然不显山不露水，但是昨天长阳之后大部分今天在继续上攻。算不上一日游。







其实到这个局面新的热点已经形成了。





目前中报行情进入加速周期，今天第一家送转标的开始进入炒作。所以接下来一周，值得关注的其实是市场究竟是科技股一家独大，还是科技 送转的双龙戏珠。总的来说，还是有看点的。





今天在板块上最意外的是地产股的突然爆发。不过这里面上海首套房利率下降的消息，究竟有多大的可参考性其实并不好说。收盘之后农行上海支行已经否认了下调首套房贷利率：严格执行差别化信贷政策。其实大家也不用看不懂，消息能够如此纷繁肯定不是空穴来风。





按照最初传的上海首套房贷款利率打九折来说，明显和刚刚结束的政治局会议所传递的调控方针大相径庭。上海敢顶风作案一定程度上证明了地方的地产压力。





上海目前房地产方面确实需求被压制比较厉害，此前限购条件要求满足5年连续纳税加已婚状态的，几乎就是让80%的上海外地人不能买房，这是第一





第二，具备购买资格的外地人，也并没有想象中的有钱，或者换句话来说去年2年的上海楼市涨幅已经让这群在上海奋斗的年轻人彻底的买不起的房子





如今仅有的一些具备购买资格且也有能力买房的人，都是需要把老家的房子卖了然后加上父母的资助在上海凑个首付，所以可以想象有多艰难





需求被遏制，一手房大量在出清，导致二手房市场萧条，二手房萧条，导致投资性需求被遏制，反向遏制一手房销售。上海地产的压力就在于此。





不过降低首套房利率传递的信号在目前时间点过于敏感了，尤其是刚刚强调严控的当下。往大了说，地方利益和中央利益存在冲突，但也证明了地产问题确实到了一个转折关头。这个时候其实核心甚至不在地产涨与跌，更在于这个长达20年引导中国经济和地方财政的产业如何最终平稳落地。





目前全国的房贷平均利率已经连涨19个月，这种放松口径的事件，目前上海仅仅是个例，还被火速否决了，看来接下来地产这块的整体基调还是要以紧为主。目测地产板块一日游是跑不了了。不过地产这事儿关系还是太大。上半年我们在去杠杆的问题上已经搞成了运动式的去杠杆竞赛。其负面影响大家都感同身受。目前说严控地产，希望能够吸取去杠杆的教训。地产虽然要调控，但平稳落地应该还是大前提。运动式的调控真心是比较伤的。





最后，行情到目前为止反弹节奏尚可，但是量能不足比较要命，今天地产启动深成指都处于缩量状态，沪指更是如此。成交量一日不放大，市场就无法脱离反复震底的走势。所以还是要多一点耐心。