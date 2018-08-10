市场早盘分化，科技股高位震荡回撤。有些朋友又有悲观情绪。我倒觉得不必。





科技强国这个主线目前可以确定下来。包括接下来的背带河会议，在科技领导小组的背景下，也蛮值得期待的。今天早盘看到一个信息，说《嘉楠耘智官方微信8日宣布，该公司正式发布全球首个7nm量产芯片》，看到底下评论一些朋友也是比较悲观。





其实 科技方面，大家真的不用妄自菲薄 ，对于嘉楠耕智的7纳米芯片，很多朋友评价说就是个矿机，但其实另一方面华为在此前的报道，华为Mate20将搭载的麒麟980，同样是7nm、A77架构、自研GPU及基带！





所以其实科技这块正视差距，但是没必要妄自菲薄。





就像昨天收评其实讲了一些。我们当年彩电，全部被日本包围。三十年前，长虹的第一条生产线是日本淘汰了三代用剩下的。当时讲国产彩电，比之今天的芯片更让人觉得不可思议。





但是怎么样，三十年不到，十大全球彩电品牌，中国占了七个，日本只剩下一个索尼，韩国一个三星，荷兰一个飞利浦。所以科技是一个跳跃式发展的产物，大家要以发展的眼光看问题。





科技主线我们还是昨天的观点，涨起来之后，很多品种的上涨中继确定了，后面还有行情，但是操作上面不要追高。当前市场整体的成交量是什么水平大家要有数，不要让胜利冲昏头脑。





另一个消息比较重要的，是今天地产板块的狂欢。【上海首套房贷利率下降 地产股涨停潮】昨日工行、农行将上海首套房贷利率折扣从95折调至9折；据深圳国土局数据显示，7月份深圳二手房成交创历史新高，早盘房地产板块掀涨停潮，南都物业、沙河股份、深物业A涨停，万业企业涨9%、新城控股涨7%、世荣兆业、招商蛇口、万科A、荣盛发展等纷纷大涨。





这其实和刚刚结束的政治局会议所传递的调控方针大相径庭。上海敢顶风作案确实证明地方的地产压力。地方利益和中央利益存在冲突，也证明了地产问题确实到了一个转折关头。这个时候其实核心甚至不再地产涨与跌，更在于这个长达20年引导中国经济和地方财政的产业如何最终平稳落地。





目前全国的房贷平均利率已经连涨19个月，这种放松口径的事件，目前上海仅仅是个例，不具备代表性，但又太具有示范效应。 所以大家对于房地产不要急着下结论，耐心等一等官方口径。



