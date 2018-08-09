对嘛！就该科技兴国！





昨天下午的消息，国家成立科级领导小组，由李担任组长，刘担任副组长。这事儿对于市场的提振很大。





一方面是因为科技是此次中外摩擦的最核心关节 ，这也是很多资金在此前就非常关注的，包括我们团队。





另一方面，7月份正式开打之后，反而看不到科技的声音 。包括此次7月底的政治局会议，丝毫没有提及科技强国的问题。这其实是超出很多资金预期的。倒不是说不搞了，但是按住不发到底是为了什么，这让很多资金有犹豫。所以从七月份到今天，科技情绪的前高后低主要就在于政策和消息的息声。





因此，有关注有落差，这就形成了市场对于科技的一个情绪洼地。 这个时候，科技领导小组的出现其实是非常强的一个信号，规格极高。





同时8月份进入北戴河会议的倒计时，这个时间点，科级领导小组的成立不得不让人瞎想是否后面还会有更加重磅的消息跟进。因此整个市场在这个位置，围绕科技股形成了一轮强势的情绪爆发。





学员朋友是比较幸运，昨晚我们电话会议重点讲的就是科技、云计算。今天板块大幅领跑，重点解析的几家公司都处于涨幅榜前列。 这个节奏把握的还是比较好的。而今天强势出现，很多科技股上涨中继的形态基本上就确立了。后面的拉升仍然值得期待。





反弹从整体上说，情绪宣泄很到位。这个非常好。毕竟美国股市也是科技股为王，我们不光是资本市场，实体经济和产业转型，都需要科技的力量。这里面随着目前产业的深化和精细化。比如说芯片，很多产业的前期投入就高达几百亿。这里面如果没有国家的参与和投入，光靠民间力量很困难。





当初三星能够从一个给日本代工做百货的企业发展成现在全球屈指可数的芯片巨头，韩国政府的参与和相关政策功不可没。





当下其实科级领导小组的成立还有另外一层意思。就是毛衣战的背景下，中国这一举动宣告着，我们没有落入美国的节奏陷阱中。以战求和，边战边发展，这才是核心的硬道理。



