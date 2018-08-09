【题材】





1、原料药价格大幅飙升相关公司受关注





据媒体报道，一药企高层透露，涨价原料药从5种升至14种，涨价最高纪录被刷新，苯酚从230元/kg涨kg，涨99倍。扑尔敏一个月涨58倍，从400元/kg涨kg。肌苷今年7月涨到600元/kg，三年涨了5倍。去年底以来，氨基酸类开始呈现跳跃式增涨，其中的色氨酸从66元/kg涨至115元/kg。





原料药价格上涨，相关公司有望受益。星湖科技(600866)粤宝牌医药系列产品有肌苷、利巴韦林、脯氨酸、核糖等。梅花生物(600873)产品包括色氨酸、肌苷、谷氨酰胺、亮氨酸等。









2、重大装备核心部件国产化取得新进展相关公司享受政策红利





据媒体报道，瓦轴集团和洛阳LYC轴承集团自主研制的高速动车组轴承，通过10余年的研发与试验，即将于近期在时速250公里的“复兴号”上试用。中国机械工业联合会执行副会长陈斌7日表示，今年国产重大装备核心部件国产化取得一系列新进展，研发具有自主知识产权的核心零部件，是解决我国重大装备“空心化”的当务之急。





宝塔实业(000595)与北京地铁联合进行的地铁轴承研发应用攻关，首次获得了小批量订单，打破国外垄断。振华重工(600320)研制的新一代智能跨运车正式进入动态路测阶段，是全球第一台带无人驾驶导航系统的集装箱跨运车产品。









3、农村集体产权全国大督查启动、改革进程加快





8日，农业农村部印发《关于开展农村集体产权制度改革督查的通知》。《通知》明确督查目的：及时掌握各地农村集体产权制度改革及农村集体资产清产核资的工作进展，指导和督促各地把中央有关农村集体产权制度改革的决策部署落实到位，推动改革稳步进行。





积极稳妥推进农村集体产权制度改革是实施乡村振兴战略的重要抓手。这是一项中央部署的管长远、管全局的重大改革。改革的核心是通过土地确权，将农村集体资产折股量化，让农民真正成为村集体的“股东”，并促进经营权转让，看好拥有大量土地资源的农业标的，如苏垦农发(601952)、亚盛集团(600108)。另外，农业生产将进入规模化、集约化，利好辉隆股份(002556)等农机龙头。









4、钛白粉行业巨头再次涨价、行业维持高景气





据行业网站消息，日前，钛白粉行业巨头科慕再度宣布，自9月1日起，旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。今年以来钛白粉行业已出现多轮提价。国内方面，7月中旬，钛白粉厂家密集发布了调价函，大约有20多家企业宣布涨价。8月开局，环保高压，广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商依旧开工不足，对价格支撑明显。





相关公司如安纳达(002136)、天原集团(002386)、中核钛白(002145)等有望获提振。









5、北京发布装配式建筑标准、将推广到商品房项目





据媒体消息，北京市第一份住宅装配式装修地方标准已发布，《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年10月1日起正式实施，并将从公租房推广到普通商品房项目。目前由北京市保障房中心投资建设的公租房项目已基本采用装配式装修技术，涉及49个市级公租房、8万多套公租房，其中已竣工的达到4万套以上。





东南网架(002135)是住建部授予的第一批“国家装配式建筑产业化基地”；杭萧钢构(600477)是国内钢结构行业龙头，将持续受益于钢结构替代传统建筑形式的产业升级过程。









6、淘宝联手微软HoloLens打造“混合现实”版淘宝





阿里8日宣布，淘宝将与微软HoloLens推出一款混合现实产品“淘宝买啊”，将于9月淘宝购物节亮相。淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称，去年发布的“淘咖啡”无人购物体验曾引领无人店铺风潮。据了解，今年淘宝将在西湖边搭建一座“未来购物街区”，消费者可感受由机器算法叠加真实世界带来的购物体验。





福晶科技(002222)通过与微软合作为HoloLens开发光学组件，切入时下热门的3D摄像领域；苏大维格(300331)“纳米波导光场镜片”样品研制成功，Hololens主要利用纳米波导来做图像融合，未来有望受益于行业发展。









7、中国航天首次面向全球征集空间站实验项目、促进太空探索领域国际合作





从中国航天科技(000901)集团所属中国空间技术研究院获悉，该院组建了由14位院士组成的空间站科学技术实验委员会，正式面向全球长期征集空间站实验项目，促进太空探索领域的国际合作。





航天通信(600677)下属军工企业有部分载人航天工程(603698)空间实验室项目产品配套；航天动力(600343)控股股东航天六院垄断了我国火箭用液体发动机生产和制造。









8、今日头条及抖音母公司字节跳动或将上市、估值大幅提升





有报道称，今日头条、抖音母公司“字节跳动”计划明年IPO，估值最高达750亿美元。字节跳动对此未置可否。





A股相关概念股主要有引力传媒(603598)、天龙集团(300063)等。









9、山东印发蓝天保卫战作战方案、着力整治重化工业





山东省政府网站8日公开发布打赢蓝天保卫战作战方案20年大气污染防治规划三期行动计划20年)。方案提出，要加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程，7个传输通道城市禁止新建化工园区;





当地化工企业中，从事煤化工的华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830),以及生产橡胶助剂的阳谷华泰(300121)受益于产品价格上升，上半年业绩均成倍增长。





【提醒】

1、7月CPI、PPI今日公布

【要闻】

1、国务院关税税则委员会决定对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税

2、证监会：争取年内推出沪伦通 将修订QFII、RQFII制度规则

3、发改委印发企业杠杆率工作要点的通知

4、证监会：加强信息披露和风险监测 将继续完善上市公司停复牌制度

5、国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组

6、我国从8月份起开展为期4个月的电子商务领域专项整治

7、中国7月出口同比按美元计增长12.2 %， 贸易帐280.5亿美元，7月对美国贸易顺差281亿美元

8、三部委下发智慧健康养老产品及服务推广目录，共两类别百余项目

9、知情人士：中资银行正就为特斯拉上海工厂提供融资进行商谈

10、媒体：中国石油(601857)将今冬部分用户天然气价格上调40%

11、采购商热情超预期 进口博览会专业观众报名人数逾16万

12、保证不跑路不失联 上海互金协会37家网贷会员联合发表自律声明

13、监管多方面规范养老目标基金销售和运作，发行节奏或没有市场预期快

14、美国7月对中国出口LNG骤降

15、美股涨跌不一，纳斯达克综合指数收涨0.06%；COMEX 12月黄金期货收涨0.2%；WTI 9月原油期货收跌3.22%。

【公告：业绩】

英力特(000635)：半年报拟10派12元，净利同比增长20.8%

粤电力A：上半年净利同比增249%

威星智能(002849)：上半年净利同比增68%

星源材质(300568)：上半年净利翻倍 社保基金新进股东前十名单

【公告】

赫美集团(002356)：拟收购东方车云股权

麦迪科技(603990)：中字化手术室项目

渤海金控(000415)：拟逾139亿元拟转让Avolon 30%股权 引入ORIX

SST前锋：更名为“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”

宁波中百(600857)：鹏渤投资要约收明日复牌

深圳能源(000027)：终止对美国锡安项目的收购事宜

珠海中富(000659)：控股股东被法院裁定宣告破产

南京新百(600682)：决定终止本次重大资产重组

海航基础(600515)：董事会决定终止收购香港国际建投74.66%股权

新宙邦(300037)：投建高性能氟材料项目及新型锂盐项目

【增减持】

海联金汇(002537)：拟以2亿元-4亿元回购股份

中国重工(601989)：控股股东拟增持1亿元-5亿元

东北制药(000597)：控股股东辽宁方大累计增持5% 持股比例升至26.02%

好莱客(603898)：拟1亿至2亿元回购股份

永艺股份(603600)：实控人拟增持股份 董事提前终止减持计划

金龙机电(300032)：兴全基金举牌 持股达到5.66%

嘉凯城(000918)：控股股东增持1%股份，拟不低1亿元继续增持

【解禁股】