周二的行情叫“老乡别走”，周三的行情叫“再走我开枪了”。







昨天养老目标基金的利好，让市场整个振奋了一下。但是果然利好撑不过隔夜，这也算是A股的一大奇景了。





对于股市为什么会这样，其实昨天浅浅的和大家聊了聊。A股为什么始终如扶不起的阿斗一般？看过很多朋友的很多分析，说实话，近几年监管方面的改革也算是不遗余力。





说构架不完善，设置了新三板。说再融资抽血，大比例限制了再融资。说无序减持套现，发了减持新规。说IPO如过江之鲫，强化了IPO配套政策吸引了大量的打新基金今年的IPO数量更是已经缩减到不足去年1/4。。。。





然而，我大A股自岿然不动——跌！





其实兜了一大圈子，这么多年A股的最核心的问题始终没有变过。我们看到的所有的改革，也恰恰是因为没有触及这个核心问题，所以最终的结局都无外乎头痛医头脚痛医脚的庸招。





A股最核心的问题是什么呢？非常简单——重视程度不够高！





08年之后A股几乎每月来一次的问题，就是不断被拿出来和美股作比较，被美国三大指数轮番吊打。美股每每教A股做人，并且总让人有一种“你也配叫股市”的感觉。为什么差距如此之大，原因很简单——因为从政策的重视程度上看，美股对标的中国市场，本就不是股市，而应该是中国楼市！





这个结论是不是很荒谬？但大家去仔细想一想，08年次贷危机之后，美国是怎么做的，当时地产引爆的金融危机之下美国就势出清了地产为核心的资金池，转而以证券市场作为吸纳超发货币的池子。换句话说，次贷危机后的美国，所有超发货币的流向只有一个，就是股市，钱大量的集中在股市，而美股上市公司在次贷危机后退市超过20%的比例——米多了人少了，自然每张嘴都能喂饱，因此股市必然上涨。十年长牛





而国内，次贷危机的冲击带来的是整个经济的承压。并不集中于地产。而后我们的四万亿等多次宽松政策，实际上强化了房地产市场在中国经济中作为吸纳超发货币的资金池的地位！





大家注意到了吗。这个过程中，中美容纳超发货币的市场发生了变化，美国转为股市。中国强化楼市。





这当然并无高下之分。但因此，在美股十年长牛的同时，中国楼市则是十年黄金时代。





而这其实是我们说的，最核心的问题。股市最核心的问题，其实并不是规则制度。而是巧妇难为无米之炊。而无米之炊的核心，在于身不在其位。中国股市从来没有得到过美股般的重视和政治经济地位，因此身份上本就是不对等的。这才是A股最大的问题。





这种问题一朝得不到解决。我们所看到的所有的资本市场的“重磅改革”其实都无外乎把这口锅铸得更漂亮——但你给一口锅手工锻造、镀金、镶银、雕花、刻字、配上象牙的把手、甚至请来米其林三星的大主厨——仍然没有办法改变，锅里面没米就做不出饭来的尴尬。





所以管清友说，拯救股市的方法只有一条，就是立即推出股市改革一揽子方案，简单的救市是不行的。





其实道理不光是如此，还要从本质上重视资本市场。没有战略上的重视，战术上的乱象就会更多。





这两天看到两个新闻。一个是债转股。6月24日，央行降准释放的5000亿资金被要求用于支持市场化法制化债还股项目，但时隔一个月，目前这部分降准资金仍未启用。其实债转股搞了很多年了。央行的这个数据很能暴露问题。原本债转股最大的受益应该是债权变股权，坏账率降低，直接降低杠杆率。但是除了银行在这个过程中，报表做的更好看之外有什么副作用呢？





涉及到债转股的往往都是夕阳行业垃圾资产，若不是到了万般无奈的情况下，银行并不愿意背锅变股东。换句话说，变成股东就真的能让垃圾资产点石成金？这部分债转股的股权到最后还不是要想办法在二级市场套现？债转股搞了半天，最后就是企业减轻了债务负担，银行降低了坏账率，经济降低了杠杆。大家都向股市吐口痰，排排毒然后走了。股市招谁了？





另一个是深交所下发恢复上市决定*ST钒钛等多股将恢复上市。之前有件事儿大家应该有印象——当年的央企退市第一股长油也在寻求重新上市。攀钢和长航油运何其相似，一个国企一个央企，背靠大树，有集团有资源，想要重新上市不？债务重组做到盈利太简单！但核心竞争力真的有吗？





长油退市前，监管层拼命喊风险，持有的人拼命的抛，最终跌了0.7元，但一大批牛散却扎堆抢筹，其中徐翔爆买2200万股，只花了1500万，一旦重新上市，至少5到10倍的暴利。怎么办？攀钢和长油还魂，让接下来所有针对ST的炒作都是合理的！你让那些在我们的媒体口中不会投资只会跟风的，在破坏市场造成下跌的，不成熟的散户投资者们，怎么办？要是我！就铤而走险啊！就豪赌重新上市啊！





那我们所鼓励的价值投资又要何去何从呢？





这两件事儿，其实就是我们说的问题——高瞻方能远瞩，高屋才可建瓴。马克思讲经济基础决定上层建筑，对于经济领域的每一个市场而言，则是市场地位决定行情高度。没有本质上的太高A股的地位，就会有太多的想一出是一出。





我们的战略新兴板来了又去，我们的国际板来了又去，我们的CDR来了又去，我们的注册制来了又去。还有我们的新三板来了死了，我们的股指期货来了死了。





很多改变让市场和监管投入了大量的精力，初衷都是好的，但是却没法连点成面。A股承担了太多试验田的工作，但是这个市场毕竟不应该仅仅是一个试验田的。



