昨天用力过猛导致今天急剧分化，化工、石油、天然气延续了昨天的强势地位，龙头新疆浩源打出5板高度，而次新板块龙头天地数码上午没能再进一步，开盘就遭遇资金抢跑无承接还在水下徘徊，反观新疆浩源开盘一样抢跑但有资金愿意去接力，当然也是板块小弟助攻带来的结果。





这就是昨天反弹无量的尴尬了。每一次反弹之后分化其实都大约如此。多耐心一点，多等等。





消息面上几个信息，一个是美国方面。美国8月23日起 对160亿美元中国产品征25%关税





有朋友看到早盘这个消息了。其实影响还是比较有限。这是当初500亿关税的第二部分。第一波是340亿。第二波160.并不是新增的超预期部分。同时，500亿是最早提出的观点，到现在最后一部分要8月23日才开始征收， 市场已经基本上消化了，没什么额外的利空。





不过特朗普这个消息公布的时间点有意思，正好在A股大涨之后。而且上个周末的表态明显是针对中国A股市场的。这是把贸易战打成金融战的意思。人家的枪口已经明确就是要把股市搞残。希望我们的市场能够拿出点骨气来





另一方面早盘比较多的是债转股的消息。发改委发布关于《2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知，对降杠杆及市场化债转股所涉的IPO、定向增发、可转债、重大资产重组等资本市场操作，在坚持市场“三公”原则前提下，提供适当监管政策支持。开展债转优先股试点。





什么叫债转股呢，就是还不起的债，折合成股票给你，然后你自己想办法套现。这算是对过去银行坏账的一波清算。从负债表上看肯定是好事儿。但是市场目前这么弱，银行也不想背黑锅，所以此前央行发的几千亿债转股准备金，一分没动。市场也没有动力。 况且现在再看，债转股这是明显要让股市为问题企业接盘。我们才不想接盘呢。





最后是一则深交所的消息，深交所下发恢复上市决定*ST钒钛等多股将恢复上市。这其实挺无语的，每天嚷嚷着不要买ST不要买ST，当初长油退市的时候，证监会直接发声。现在恢复上市让所有当初最后死心塌地买的人直接赚到盆满钵满。





这算什么？ 该市场化的地方过度干预，该干预的地方老惦记着市场化。 政策测错位和前后矛盾带来的就是整个市场资源的重复浪费。如果这样，那还抑制什么垃圾股炒作。有的时候政策制定者真的要有大局观。不能想一出是一出。你觉得披萨好吃，你觉得炸酱面也好吃，但是放一起那不叫饭啊！



