压抑已久的反弹，爆发的格外猛烈。倒是印证了昨天一条朋友的留言。说“跌这样都没人看了，都没心气了，那就该买股票了！”没有只涨不跌的行情，也没有一跌到死的走势。有句老话说得好，别人疯狂的时候冷静，别人冷静的时候疯狂。道理就是这样，做到确实不太容易。





今天大涨的核心逻辑，在于养老目标基金的获批。





这里面先给大家科普一下。





所谓养老目标基金和我们所谓的社会养老金不太一致。属于是商业养老保险。也就是所谓养老三大支柱里面的第三根。我们过去所谓的养老金是第一支柱，第二是与美国401K相近的企业年金。目前看，第一支柱比较完善，第二支柱已经停滞多年，第三支柱这个获批是零的突破。





所以虽然说是千亿万亿规模，但是还是远水。更不用说，从获批到真正建仓还需要时间。所以目前对于市场的利好更多的是心里层面。





心里层面体现在两方面，第一是位置，此前每每提及养老金入市，市场都是不涨反跌，为了给养老金砸坑。但是这一次获批之后， 市场位置已经比较低了，而且近期跌得太窝囊。所以反而成为了市场的利好支撑。





第二还是位置。其实不管养老金何时才能真正建仓。一个很重要的问题是，这个获批是落地了。而落地的时间点，既不是在4000点，也不是在3000点，而是在2700点。 证明政策上面对2700点下方还是认为相对安全。这也是给市场一个心里上面的支持吧。





不过靠这种支持能走多远呢？这是个问题。





其实对于市场来说，这不是今年第一次救市政策的发布，但我们回顾今年，不管是降准，还是CDR推迟，还是此次的养老金，市场短线反应之后，持续性并不算太好。





今天的反弹有几个问题要注意。第一个是主线太多了，变成了普涨。石油、化工、基建、次新等等等，遍地开花成交却只有不足1500亿。这个量能和指数上面的错位是要注意的。





另一个问题是主涨板块，石油和化工都是受益于期货涨价，尤其石油品种，原油期货暴涨，带动了整个石油板块。但是海外油价目前看并没有真正的拉升。况且油价上涨对于现阶段中国来说并不是好事儿——推高通胀的结果一定是加息。这算是油价品种一个隐忧。





最大的惊喜反而是基建，基建算是近期持续性相对最好的大题材了，市场目前迫切需要一个能够立得住，有足够体量的大题材站出来吸引火力，激发赚钱效应。唯有如此才能打得一拳开。





至于行情，目前只能先看反弹，仓位较重的投资者反弹优先做减仓。套牢的朋友这个位置可以小仓位腾挪一下手里面的品种降低成本。其实老股民对于股市的了解程度越深，越能够理解当前的行情。





管清友今日发布微博称，现在拯救股市的方法只有一条，就是立即推出股市改革一揽子方案，特别是包括退市制度和注册制的时间表路线图。简单的救市已经无力回天。这也是资本市场上迟到的出清。当前股市的核心问题是信心问题。股市持续下跌，上市公司就会连续出现问题，殃及金融机构，债务风险和金融风险就是积累，连锁反应。必须要解决信心问题。





我们基本同意这个观点。其实A股的问题这些年都是没有变化的。大家要注意到一个问题，08年之后中美股市几乎每每被拿出来对比。为什么会有如此大的不同，原因很简单。 08年次贷危机，美国出清了地产为核心的资金池，转而以证券市场作为吸纳超发货币的池子。 因此股价必然上涨。而中国最该对标美国股市的并不是A股，而是房地产市场， 因为08年之后，我们恰恰是以地产作为资金池来吸纳超发货币。而股市一直是一个配角的存在。





这种配角的身份不会因为一两个仅仅针对股市的政策而改变。 股市想要长牛，需要一个系统工程。不过所幸的是，我们看到本轮地产的出清正在加速。这是我们对于A股未来充满信心的最主要原因。



