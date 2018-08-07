早盘市场反弹，消息面上养老目标基金获批是一个刺激因素。





对于养老目标基金这事儿我觉得大家目前不要过度的兴奋。首先这个目标基金和我们讲的养老金有区别，属于西方所谓养老第三支柱——个人商业养老范畴。这个领域过去中国一直是白纸一块。目前开始获批，虽然标着有万亿的前景，但是毕竟远水。即便现阶段已经有一定基础，从基金获批到真正的建仓进场也需要时间。





总的来说，还是远水解不了近渴的问题。





所以今天市场的反弹，与其说是消息面刺激，我更倾向于是一种自发的超跌之后的资金自救。





第一，大家注意一下上周以来的这一波暴跌，和以往最大的不同其实是成交量上面有明显的缩量。尤其上周五到本周一这两天。成交量维持地量说明这个位置继续下杀的空间并不大。





第二，大家注意一下板块上面，上证50代表的市场权重其实表现相对稳健很多。同时之前出现了次新和高价股的下跌。这两个信号其实往往都出现在行情尾声。





这个位置市场虽然不给力，但是向下空间应该是不大了。





所以对于今天的反弹，应该是本轮集中杀跌之后的资金自救行为。至于延续性，我们认为大家注意几个条件。





第一，是今天盘中能否出现强势板块， 过去几天市场最大的问题，是缺少了强势品种强势板块。今天早盘来看，石化还稍微差一些，反而是期货涨价概念，现阶段还可以。接下来要看的就是能否有更多的强势板块出现。板块强势才能带出赚钱效应。





第二，盘中放量 。这个没什么可说的。无量反弹是行情的大忌。所以一定要等待放量反弹信号。





最后也是第三点，今天沪指要能够站稳2732点。 站位这一点位，就能够一定程度上修复昨天收盘点位新低的技术形态。



