



硬扛着周末央行出手干预汇市，以及商务部出手反击的两大利好，还是走了这么个熊样。





大大的写一个服字。





最要命的是，周末川普叫嚣了一下，结果整个国内媒体群情激奋。喷什么不好，喷川普27%的跌幅算的不对？





关键是，甭管他四个月27%的跌幅是怎么算出来的，数学是哪个老师教的，咱们自己领跌全球这个状态是没跑吧。您自己考个倒数第一，然后嘲讽老师分算错了不应该是零分应该是1分？这个时候不拿出点真金白银来维稳市场信心，非要抠字眼搞文字游戏，国内媒体就算是没读过《皇帝的新装》，那劳驾您也别这么富有阿Q精神行吗。





毛衣战的态度，大家都知道，我们团队向来认为必须和川普怼到底。但是股市被人拿出来说事儿，国内还这么反击，说实话，看着害臊。





今天在人民币暴涨了200个基点。股市居然能继续跌跌不休。确实很让人痴醉。早盘国家队想搞个面子工程、爆拉上证50回击一下川大爷，也没有成功。





关键是爆拉权重直接引发了小票跳水。非常迷人。古希腊先贤赫拉克利特讲：人不可能两次踏进同一条河流。A股郭嘉队用万年不变的手法和副作用猛打了希腊人的脸。





你们的哲学，在我们大A绝对的力量面前，一！文！不！值！





也许A股本身确实是人微言轻吧。一个楼市，十倍于A股规模。一个债市，毕竟还是直接挂钩实体。一个汇市，牵动的是千万亿级别的出口。相比之下，A股区区五十万亿，别家大佬都是碰不得损不得，非常之秋国家也是左支右拙，唯有A股，虽然有风险，嗯，但是还有涨跌停啊。所以先放放吧。





但是问题不是这么说的呀，我们抱怨归抱怨，但是道理要明白——





A股是什么啊？A股本应该是实体经济和金融的桥梁，本应该是承接地产之后最好的关键，本应该是中国经济和中国崛起的名片，本应该是引导经济转型的核心环节。但眼下的A股距离这些伟大，相差太远了。





相差太远的时候，真正需要的，其实更多的是信心。这个信心不是说喊一句“没有系统性风险”就能解决的。资本虽然混的很惨，但是资本都不傻。今天的下跌，说实话，就是信心丧失的结果。这种结果下，郭嘉队拉升大权重多卖力。其他资金抛售小票就有多疯狂。





股民不需要喊话、也不需要面子工程，要的是实实在在的改革措施、实实在在的行动！



