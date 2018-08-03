今天咱们来说点理性的东西。





市场周三周四两个交易日是两阴吞三阳，今天继续下跌收在昨天的影线之中，周线级别看，下跌并没有结束。





什么事情，昨天的文章写得很清楚，大家可以自行回看。综合一下看，市场没有止跌，还有继续下探的风险，下周任何的反弹都是解套出货的机会，而不是加仓，除非我们至少看到2824的缺口被补上。





重要的是当前市场怎么看，如果仍旧留一部分仓位在股市之中的话，哪里还能有机会呢？虽然覆巢之下无完卵，但是总有资金不踏实，对吧。





那么首先参与这种不踏实的资金做的品种，就要维持低仓位，这个环境大仓位肯定是不合适的，控制仓位的话近期文章也没有少说。





两个短期的机会，一个是PTA，一个是猪肉。





PTA的逻辑在于上半年PTA厂检修幅度比往年大，下半年聚酯的产能投放达到200万吨，PTA产能跟不上，所以只能涨价。但是用于制作PTA的原材料PX，竞争格局又很烂，所以PTA的涨价是由于下游需求引导的，而不是上游原材料的涨价传导的，所以就是成本不变，自身售价上涨，还供不应求。近期，也就是7月和8月，已经连续两个月在单纯的消耗厂家库存了，也就是说库存水平也不高。所以我们看到昨天PTA的现货价格有一个飙涨，9月份之前这个逻辑还都可以看看。





猪肉的问题主要是猪瘟出现了，似乎会死很多猪，这个消息直接刺激了猪肉价格上涨的预期。但是一直以来二师兄的逻辑都是走的比较短，因为都是反弹而没有趋势性的扭转，所以猪肉概念一直也没有走的很好，至于这个猪瘟真的能让猪肉的基本面发生多大的变化，我们有待量化确认。



