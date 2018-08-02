今天两则消息，让我们的 “军工概念股”全面卧倒。







其次， 美国宣布技术封锁企业有 44家中国企业，这里面的军工企业名单偏多。

这一下让我们的 “军工”股全面“趴跪”，以“中航机电”（趋势稳健向好突然跳水）、 “杰赛科技”（刚刚底部放量企稳）这种两个为代表的标的遭到资金全面封杀。 这从侧面也说明近期市场分歧开始加大，稍有 “风吹草动”，市场就草木皆兵，很多机构纷纷“断臂”出局。

其实，中国军工何曾不被美国技术封锁？



1989年，美国就对中国实施全面武器禁运，并对所有同盟国发出对华禁止出口武器和所有高科技装备技术，迫于淫威，几乎所有西方国家和与美有盟的国家均采取了统一对华制裁



结果怎么样。封锁了 30年，中国有了航母，有了自己的五代机，有了载人航天



中国军工不仅 2010年后几乎全面自主化，并且近几年开始出口。资本市场永远是敏感的，羊群效应会无端的放大恐慌情绪。但是作为个体站在市场外，我们要冷静。一个国家，军工如果还能够完全受制于他国？这不是搞笑吗？



当年我们在美国甚至美苏同时技术封锁的背景下，通过特殊渠道搞来海外的武器进行逆向工程，通过巴基斯坦的渠道买武器逆向分析。这都没有阻碍我们的军事现代化和自主化进程。反而今天一个技术封锁市场就疯了？



天生膝盖软吗？补钙啊！！！

现在 中国其实最卖座的就是两种声音，一种名字叫贩卖廉价的民族主义 ——我们就是牛X，谁不服跟他干！另一种名字叫矫枉过正的献媚 主义 ——我们其实真不行，美国爸爸才是真爸爸。



但我们仔细去想一想，中国的历次前行，每一篇新篇章的翻起，从没有一次因为极左或者极右的声音。相经济也是如此，股市也是如此。本轮下跌的核心是两个。对内是政治局会议让市场对于全面宽松的预期落空。但事实上是 ——国家从来没有说过全面宽松的承诺。去杠杆就是一次有责任有担当的改革。坚定的去杠杆表现的反而是我们高层的决心和责任——中国经济不再寅吃卯粮，不在搞表面风光，而是直面短板



这里面会不会有问题？会的！因为全世界没有哪个国家曾经成功的温和去杠杆。但是是不是意味着这个就是错的？当然不是。我们见识过放任杠杆最终吹炸了经济的结果 ——08年的美国，90年的日本。



看到了风险，看到了我们必须去杠杆把资金回笼，才能在未来在更需要资金的行业上加杠杆这一必须前行的方向。而敢于摸着石头过河去实施。这本身就应该被报以掌声。有人说这是中世纪无麻药的手术。但我们也要想一想，为什么即便没有麻药也要做手术，因为不做手术！就是死！



人嘴两张皮，看客总是太容易表达自己的观点而不用付出任何责任。这才是看客天然占有的优势。但是看客永远只是看客，看客救不了中国经济，更救不了中国！这些人今天在为去杠杆、 加杠杆冷嘲热讽， 100年前，可能就是正准备吃人血馒头的中国人。



回过头我们再来看 “市场”内在运行规律。







第一， 大 A 指数从 5 月份以来一路单边呈现趋势性下挫，同时技术性指标都是弱势状态明显，同时成交量呈现“脉冲式”放大（跳空向下时），这种走势截止到 7 月 5 日开始发生悄然变化。

第二， 从最低点 2691 点这波反弹观察，基本反弹节奏是 5-5-3-5 的模式。上涨 5 天，调 5 天，上涨 3 天，调 5 天。所以我们认为本周 2 最迟“变盘”。但遗憾的是我们大 A 再表现出他“男儿血性”的一面，直接向下自杀式破位，这个速度有些超出我们“预期了”。

第三， 之间我们强调反弹沪指放量 2800 亿出现时是可以忽略点位，直接加仓向上干的，后来鉴于我们大 A 的脾气，改成 2500 亿也可以接受。但无奈本周连 2000 亿的成交量都没放出来，跳了也是有道理的。

第四， 当然市场也不是一无是处，我们看到近期指标在明显的 “修复中”，虽然 K 线走的很不尽如人意，但一个病人的回复也是“反反复复”。至少不是总躺在床上假死（一路阴跌），也向上试图撑床坐起来（反弹两周），尽管还是又躺下了，但新的生机开始初露萌芽！（好事）

“今日顽强的科技股还是可圈可点的，他们下午大盘稍有回拉就纷纷拼命翻红与空方拼杀。”他们可能称不上是市场“英雄”，但绝对是“好汉”。他们“迎着风，残阳如血，收起断壁残垣，听见“号声”再次奋勇向前（哪怕是集结号也要拼杀一场证明我们还在“这里”）