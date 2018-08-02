早盘市场又尥蹶子了。一口气跌70个点。说实话，周初给大家讲“方向选择窗口”虽然猜对了，但是这个惨烈度是超预期的。





消息面上美国方面毛衣战的新政策是市场恐慌的因素。很多朋友看到了，2000亿商品关税准备加到25%，更重要的是44家企业面临技术封锁。





一个技术封锁，把国内的资本给吓坏了。44家企业目录主要针对军工，因此军工这两天就成了重灾区。资本无脑的大幅下挫过程中反而都忘了冷静思考一下——这件事情真的有多严重？





资本市场太容易形成某一种情绪的极端，因为羊群效应。但是成熟投资者就要学会站在市场之外冷静的对待这些因素。有人说美国技术封锁，军工药丸。我就问一句， 美国何时不对我们进行技术封锁？美国一直在对我们进行技术封锁好吗！





以美国为首的西方国家对中国的高科技封锁和武器禁运自新中国成立就开始了。由于意识形态不同，资本主义国家对社会主义中国持有十分强烈的敌意。臭名昭著的“巴黎统筹委员会”，就是在美国策划下于49年11月在法国巴黎成立——就在新中国成立的一个月后。巴统有17个成员国：美国、英国、法国、德国、意大利、丹麦、挪威、荷兰、比利时、卢森堡、葡萄牙、西班牙、加拿大、希腊、土耳其、日本和澳大利亚。





这个委员会的主要任务是限制对社会主义国家输出战略性物资和技术。





禁运物资分为四大类三万多品种：一是军用武器装备；二是尖端技术产品；三是稀有物资；四是中国禁单。





第四类中国禁单是对中国的特别贸易禁单。





该禁单所包括的项目比对苏联和东欧国家的禁运项目还要多500多种。从“禁单”上看，“巴统”对中国的禁运程度更加严厉。1972年，尼克松访华，为了拉拢中国瓦解苏联，这种封锁和禁运一度有所放松，但是随着1990年苏联解体，冷战结束，美国最大敌人苏联的倒坍，西方对中国的高科技封锁更比之苏联有过之而无不及。





但是中国的军工倒下了吗？中国的制造业就不行了吗？从历史上看，凡是我们被封锁的产业，都发展的非常好。反而凡是西方人在技术上支持我们跟我们合作的产业，我们都沦陷了。





美国在核技术上封锁我们，我们独立自主自力更生，搞出来了两弹一星。后来中苏交恶，苏联也和美国一起，对中国进行技术封锁，结果中国迅速地研制成功了核潜艇。





西方在战斗机技术上长期围追堵截的封锁我们，我们自己研发搞出来了五代机。欧美在导航技术上封锁我们，我们自己很快就搞出来了一套和GPS并驾齐驱的北斗导航系统。世界15国联合搞射电望远镜项目，中国想参加，被拒绝了。于是我们马上在贵州搞了一个世界上最大的射电望远镜。





国际空间站项目拒绝我们参与，我们现在有天宫，美国干涉以色列预警机卖给我们，我们现在有空警500，空警2000，，航天空间探测重要元件、电机，数控机床，大推力发动机，光电系统等等禁运，我们现在搞出了嫦娥奔月。



