据报道，特朗普政府计划将价值2000亿美元中国进口商品关税从10%上调至25%，以此在贸易战对峙中向中方施压。同时，美商务部宣布技术封锁企业有44家中国企业，据彭博报 在以上制裁的基础上，后期还会有一份221公司的制裁名单，涉及到高新技术和敏感领域企业，将会在9月宣布。





【题材】





1、李任振兴东北及西部开发领导小组组长





国务院调整国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组和西部西部地区开发领导小组组成人员，李分别任组长，韩正任分别副组长。





西部开发个股：青松建化(600425)新疆水泥股龙头；西部建设(002302)新疆地区混凝土上市公司；东北振兴个股：龙建股份(600853)公司为黑龙江上市公司，主营业务为公路桥梁施工；沈阳机床(000410)机床龙头之一，公司地处辽宁沈阳









2、中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会





中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会,审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》，研究部署了下一步工作任务。明确用3-5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，初步建立起军地衔接、精干高效、兼容发展的军民通用标准体系，有力保障军民融合发展战略实施。





军民融合个股：北方国际(000065)兵工集团旗下个股，深度参与军民融合，军转民标的；凌云股份(600480)兵工集团旗下个股，深度参与军民融合，军转民标的；四创电子(600990)是雷达行业领导者，收购博微长安后将全面进入军用雷达领域









3、镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨





据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。





云海金属(002182)拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。濮耐股份(002225)拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。









4、华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商





市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。





A股上市公司中，飞荣达(300602)已获华为全部塑料产品线的供货资格。光弘科技(300735) 系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品(含智能手机)和网络设备等。









5、松下拟将电池产量提高30% 支持特斯拉Model 3生产





据报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory 1(超级工厂 1)的电池产量提升30%。





A股公司中，科达利(002850)系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户；江苏国泰(002091)控股子公司华荣化工(持股78.985%)主营锂电池电解液，松下是其主要客户。









【要闻】

1、央行工作电视会议：要实施稳健的货币政策 把好货币供给总闸门

2、美计划调高对华商品征税税率，外交部：施压与讹诈不会起作用。

3、李、韩正任分别任西部地区开发领导小组和振兴东北地区等老工业基地领导小组组长与副组长

4、中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。

5、媒体：监管近日窗口指导部分信托公司等金融机构，在符合资管新规和执行细则的条件下，加快项目投放

6、7月财新制造业PMI 50.8，连续14个月站稳荣枯线上方

7、据外媒：特斯拉据悉计划在中国工厂投资50亿美元

8、央行：7月SLF操作共36.9亿元，MLF操作共6905亿元，增加抵押补充贷款(PSL)共303亿元

9、央行参事盛松成谈融资难问题：不能把影子银行赶尽杀绝

10、上海市场监管部门已约谈拼多多平台经营者，拼多多回应称，全力配合相关部门开展调查

11、国家药监局：会同多部门组成核查组赴武汉核查百白破疫苗处置工作

12、中证协公布场外期权业务交易商名单

13、上期所：调整镍相关合约交易手续费

14、美联储维持联邦基金利率不变，美股涨跌不一，纳指收涨0.46%；COMEX 12月黄金期货收跌0.5%；WTI 9月原油期货收跌1.61%。





【公告：复牌】

纳川股份(300198)：股票复牌，公司终止重大资产重组事项

当代东方(000673)：股票复牌 继续推进重大资产重组





【公告：业绩】

通策医疗(600763)半年报：净利1.34亿 增长52%

新奥股份(600803)：半年报预增603%到 639%

乐普医疗(300003)：上半年净利超8亿元 同比增六成

贵州茅台(600519)：上半年净利158亿元 同比增40%

东山精密(002384)半年报：净利同比增长117.93%

西昌电力(600505)半年报：净利435万，下滑48.82%





【公告】

宏润建设(002062)：中标6.74亿元工程项目

杉杉股份(600884)：累计卖出宁波银行(002142)914万股 获益1.52亿元

东方市场(000301)：重大资产重组获证监会核准批复

宁波热电(600982)：出售部分黔源电力(002039)股票 增利1085万元

福田汽车(600166)：收到国家新能源汽车推广补贴1.06亿元

汇洁股份(002763)：董事长被证监会立案调查

*ST凯迪：公司董事长辞职

天海防务(300008)：实控人终止转让部分股权及实控权

三峡新材(600293)：终止发行股份及支付现金购买资产 改以现金收购部分标的

康泰生物(300601)：3.56亿元可转债8月7日起可转换为公司股份





【增减持】

博威合金(601137)：终止定增 拟回购1亿-2亿元金额股票

青岛海尔(600690)：实控人之一致行动人增持近5700万元 拟继续增持

隆盛科技(300680) ：股东拟减持不超过1%股份

先导智能(300450)：股东拟减持不超过1.3%股份





【解禁股】