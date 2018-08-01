这周我们反复提示变盘窗口，不幸言中。





导致市场下跌的原因有两个，内外都有。我们先说外部因素





首先一个能够确定的是路透社的消息，特没谱准备把中国2000亿美元的关税提高到25%，之前是准备征10%。其次是一个没有经过证实的消息：美国商务部公告，将于美东时间8月1日以国家安全和外交利益为由，将44家中国企业（8个实体加36个附属机构）列入出口管制实体清单，其中很多电子，航空研究机构，美国正式开始对中国进行技术封锁。）





第二则新闻目前没有看到任何实质性内容。但是第一个是外媒报道的有出处，毛衣战这事儿说过太多次不再提了。近期国内又看到一些声音讲没戏了之类的言论。我忽然想起此前看过一个节目，里面讨论一个问题：说小孩子被欺负了，应该告诉他打回去，还是应该让他去告老师。





里面有一句话说的特别好。我们受欺负，并不一定因为我们弱，而是因为欺负人的“胖虎”们，会在这个过程中感受到“爽”，而我们说打回去，并不意味着我们一定能打赢。但是为什么还要打？因为即便我们打不过，即便我们用牙咬，拖着对方在泥里打滚，也要用这个过程让对方知道——打我并不会是一个“爽”的过程，打我得不到愉悦感，而会把你本身也搞得非常窘迫。而只有让对方接收到这个信号，才能真正的得到“和平”。





小孩子的世界尚且如此，更遑论国与国之间的争端。从一开始，就喊着不行了缴枪吧的人，您的胆色怕不是还不如幼儿园时候的孩子？





其余的不赘述，这个问题上，相信国家。





内部因素上，很多朋友也看到，昨天政治局会议传递出了新的政治信号。这个对今天的盘面其实构成了不小的压力。尤其是对于去杠杆和地产的表态。





对比国常会，当时杠杆已经表态是稳杠杆，此次再提去杠杆，明显在收紧。而地产方面，此前国开行对于“项目仍然在审批”的表态其实也在缓和市场预期，此次直接“坚定遏制房价上涨”传递的信号严厉了很多。





从长期来说，是不是好事儿呢？是好事儿，去杠杆相当于改革派占了绝对主角，这个实际上对比于宽松派而言，是一种直接针对经济顽疾去刮骨疗毒的决心和担当。我们之前和大家谈过很多，宽松和放水其实无异于饮鸩止渴。这对于经济来说只能带来虚假繁荣，是一种变相延后风险爆发的无奈之举。高层在这个位置能够坚定去杠杆，应该说是一种敢于直面问题的态度。





楼市的表态是不是好呢？也是好事儿，毕竟地产对于实体经济和金融市场来说，都是黑洞，地产牛市只要还在，增量资金绝不会真正进入实体和股市，道理就是这么简单。





但是阵痛肯定是会有的。





所以非要说的话，我们认为，这个位置的市场调整，实际上是把前两周认为宽松了放水了而进场的宽松派洗出场外，这是好事儿！调整过后，就应该是“改革派”的天下，拿出强有力的改革措施来重振市场信心，比靠放水推起来的泡沫更加踏实可靠！





短线而言，唯一的需要警惕的是，恰恰因为此前市场的反弹依托于宽松预期，并不牢靠，因此再一次重提改革之后，指数的调整窗口。这是需要大家警惕的。





昨天我们明确提示，变盘窗口出现，希望朋友们都已经做了降仓准备。目前把握好总仓位，其实没什么可怕的！回调，带来的是新的机会！热线：010-57594189