周三最大的消息肯定还是政治局会议的通稿落地。 我们总结了三个关键词：去杠杆，扩基建，控房价 。说实话，对于市场预期来说，应该是偏紧的。





尤其去杠杆这个基调比国常会要收紧了一些 ，当事国常会已经讲出了稳杠杆这种话。相比而言，看来货币收紧仍然是大方向。不过紧货币未必就是坏事。我们之前和大家谈过很多，宽松和放水其实无异于饮鸩止渴。这对于经济来说只能带来虚假繁荣，是一种变相延后风险爆发的无奈之举。高层在这个位置能够坚定去杠杆，应该说是一种 敢于直面问题的态度。这是好事儿。只不过接下来的去杠杆模式，要避免陷入竞赛的窠臼中。同时能否在国企+房企领域真正降低杠杆率 ，这才是问题。





扩基建这个没有出意外，基建股后续还有机会。不过短线位置略高，最好是分化一波之后看回调的机会。 基建投资很难不让人想起前两轮投资潮。但是本轮最大的不同在于叠加供给侧改革。未来对于周期过剩的局面肯定不能再重复出现。否则就太搞笑了。如此一来，那么基建领域其实带动的周期股机会会比此前的几轮更加猛烈。所以建材，尤其是中西部的建材龙头，应该是本轮基建潮最大的受益者。 大家把握基建以及建材品种，可以重点看地域属性，把握龙头 。





控房价这事儿还是凸显了国家力度 。此前恒大宏观首席任泽平讲三四线去库存基本上完成，接下来会有价格回落。配合政治局会议，各个地方也在控房价上面开始下手，深圳已经限制了企业购房并且三年禁止过户交易。这个挺狠的。好事儿，尤其对股市来说，是好事儿，房地产目前是整个中国第一大毒瘤。一次性割掉比较疼。但是放任扩大也不行，最可能的是可控状态下，逐渐消化吸收。地产市场如果能够降温，那么 大量投资以及保值需求的资金就会涌向其他领域。这里面对于股市以及实体而言，就是真正的增量来了。





比较意外的是 昨天政治局会议没有谈及国改 。对比昨天尾盘资金涌入大庆华科的强烈度，应该是有资金在押宝，但是押错了。过度反应之后，早盘大庆华科还能冲高，但是放量有点过大了，其他品种今天又要怎么来消化。要好好看看了。





总的来说，说实话，政治局会议传递的信号比市场预期肯定是偏紧的。但是大家也可以看看昨天的市场，五个月地量，银行护盘，所有市场资金都在等待靴子落地。所以这种局面下， 靴子真实落地，不管传递出什么样的政策方向，对于市场来说，都是好事儿。



