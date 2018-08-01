【重磅必读】政治局会议：坚定做好去杠杆工作 把握好力度和节奏





政@治@局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，保持经济平稳健康发展，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏，协调好各项政策出台时机。下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。









【题材】





1、上云已成共识 网易发布“瀚海”私有云





正在召开的网易云创大会上，网易云发布了单集群可支持5000物理节点的“瀚海”私有云，以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品，并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机。





上市公司中，东华软件(002065)拥有公有云、私有云和混合云产品，未来会优先发展私有云和混合云产品。浪潮信息(000977)联手网易云推出首款云计算全栈一体机。









2、覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益





据媒体报道，江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品，涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起，FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外，浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。





华正新材(603186)高端覆铜板投入生产，产能利用率正逐步释放；金安国纪(002636)是覆铜板龙头之一，正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。









3、醋酸价格连续上涨多重利好、推高行业景气





据隆众化工、金银岛等化工信息平台监测，本周，国内醋酸出厂价继续上调，其中华鲁恒升(600426)上调50元/吨至4225元/吨，兖州国泰上调30元/吨至4360元/吨，沔南顺达上调25元/吨至4175元/吨。7月下旬以来，国内醋酸价格企稳反弹，过去一周上涨50-150元/吨，华东等地涨幅近4.8%，国内均价达4308元/吨，同比去年上涨53%。目前，醋酸下游行业环保压力缓解，复工助推需求回暖，叠加人民币贬值刺激出口，醋酸市扬推涨铒氛浓厚。





A股中，华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)分别拥有130万吨、50万吨醋酸产能。









4、全国在线政务平台建设加快、软件服务需求有望加大





国务院日前发布关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见，提出推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务"一张网"。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。





根据4月2日披露的国家政务服务平台(一期)中标结果，太极股份(002368)、浪潮软件(600756)等电子政务行业龙头在总体量和重要性上排序靠前。









5、电子病历有助提高医护质量、医院信息化建设或加速





美国一项新研究显示，医院从纸质病历转为使用电子病历，有助提高医护质量，降低患者死亡率。研究发现，研究初期推行的每一项电子病历内容，包括用药清单、电子处方等，都会对应地让患者年死亡率下降0.09个百分点。不仅如此，随着电子病历不断增加新内容，每增加一项新内容还会对应患者年死亡率降低0.21个百分点。





创业软件(300451)上半年预增71.33%至98.86%,因医疗卫生信息化应用软件业务持续快速发展；卫宁健康(300253)上半年预增20%至40%,医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长。









6、公安部推广统一公章专用安全芯片方案 市场空间巨大





据报道，按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求，广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区，8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片，提高章体防伪安全系数。





上市公司中，天喻信息(300205)参与由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识)相关产品的开发；美亚柏科(300188)子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。









7、中韩科技巨头结盟 发力智能家居对抗苹果谷歌





据报道，韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备，以对抗苹果和谷歌。消息称，双方将成立一家合资公司，联合投资AI音箱和游戏解决方案。





A股上市公司中，漫步者(002351) 是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。国光电器(002045)在互动平台表示，腾讯智能音箱“腾讯听听” 系公司生产制造。

【提醒】

1、新股申购——捷佳伟创(300724)：申购代码：捷佳伟创(300724)；申购上限3.20万股，申购价格14.16元

【要闻】

1、媒体：目前CDR的发行工作暂缓，待市场回暖再推进，包括小米、阿里巴巴、京东在内的首批发行CDR企业，其保荐工作目前被搁置

2、李：以年内开通泸伦通项目为契机，积极培育中英新的合作增长点

3、农业银行(601288)申请存托凭证试点存托业务

4、财政部：对节能汽车减半征收车船税。对新能源车船，免征车船税。

5、外汇局：截至7月30日，累计批准1032亿美元QDII额度，累计批准6221亿元人民币RQFII额度，累计批准1005亿美元QFII额度

6、深圳楼市新政：暂停企事业单位购房，家庭新购住房3年内禁止转让。

7、上周新增投资者数24.71万，环比减少0.80%

8、证监会：2公司首发过会 1公司被否

9、中国7月官方制造业PMI 51.2，预期 51.3，前值 51.5

10、媒体：央行副行长增员，刘国强、朱鹤新出任副行长，证监会主席助理宣昌能将出任外汇局副局长

11、广州卫计部门：已就美年大健康被实名举报展开调查

12、美股反弹，纳斯达克综合指数收涨0.55%；COMEX 12月黄金期货收涨0.2%；9月WTI原油收跌近2%。

【公告：复牌】

天成控股(600112)：披露停牌核查结果，股票复牌

福鞍股份(603315) ：拟11.36亿收购设计院 100%的股权 股票复牌

江中药业(600750)：终止本次重大资产重组 股票复牌

【公告：中报】

中电电机(603988)：半年报拟10转4派0.8元

宏昌电子(603002)半年报：净利3477万元 增长99.07%

百川能源(600681)半年报：净利5亿 增长175%

西部创业(000557)半年报：净利5063万 增长104.06%

南京银行(601009)：半年报净利59.78亿元 增幅17.10%

杉杉股份(600884)半年报：净利同比增长37.13%

华能国际(600011)：半年报净利同比增长170.29%

方大炭素(600516)：半年报预增659%到 679%

正业科技(300410)：上半年净利增逾4成

祥龙电业(600769)半年报：净利161万 下滑39%

佐力药业(300181)：上半年净利润同比下降28.4%

科融环境(300152)：半年报预亏3600万元-4100万元

广晟有色(600259)：半年报预亏2,700 万元到3,200 万元

【公告】

博迈科(603727)：与必和必拓子公司签3.7亿合同

岭南股份(002717)：联合预中标12亿元项目

申华控股(600653)：拟转让广发银行股份 预计增加税前净利7-11亿元

立昂技术(300603)：拟作价逾16亿元收购沃驰科技和大一互联

嘉凯城(000918)：拟收购明星时代影院和艾美影院100%股权

粤水电(002060)：联合中标近7亿元引水工程

美年健康(002044)回复深交所：公司不存在无证上岗的情形

金龙机电(300032)：员工持股计划被全部强制平仓

雪莱特(002076)：第二大股东所持股份被司法冻结

【增减持】

法兰泰克(603966)：股东拟减持不超过6%股份

瑞斯康达(603803)：股东拟减持不超过4%股份

麦迪科技(603990)：股东计划清仓减持1.58%股份

【解禁股】





朗新科技(300682)、沙隆达A、天康生物(002100)、设计总院(603357)、中科信息(300678)、腾邦国际(300178)、绿茵生态(002887)、新晨科技(300542)



