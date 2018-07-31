全天市场表现格外低迷，整体上面我们还是维持中午的判断，周二周三市场进入一个非常重要的方向选择窗口。两方面因素支撑这一判断：







一方面是技术，大家去看此前每一轮调整——7月9日调整两天，7月12日调整五天，之后的二次拉升启动点，都选择了调整吃掉此前阳线之后，快速放量启动走新高。而上周开始的四连阴，到昨天已经完整吃掉了市场的最后一根阳线。到今天来看，应该是最适合进行盘变的窗口。最迟周三。如果这两天市场无法形成放量2000亿的突破阳线，那么很可能会有一轮重新的向下回调。





另一方面是热点，热点其实昨天写了很多，退市政策+IPO变相提速+特停重启，这三点给了市场很大的不确定性，尤其是周末出来的前两点。让资金对于一些基本面存疑的品种风险偏好骤降。这造成了本周以来小市值品种的调整。但是从热点上看。老的题材调整其实最好的事能够有新的增量题材跟进。但是今天来看表现还是弱一些。





能够称得上接力的品种，周二乏善可陈，基本上就两条，一条是在无限发散的国企改革品种，另一条是午后异动的银行。





而这两条主线毫无疑问又和中期政治局会议有关。目前关于政治局会议，市场没有任何的消息传出。但是看午后市场的表现应该是正在召开。这里面不管是金融股以吴江银行两点左右直线拉升护盘，还是尾盘一批国改品种在大庆华科爆拉17%地天板之后爆发——大庆华科暴拉17%涨停，带领央改概念暴动，国投中鲁、中成股份、电光科技、瑞泰科技、湖南天雁等集体拉直线！





基本上宣告市场在围绕政策主线炒作。





我们在周末永源财经里面给大家点名了低位国改品种。算是很好的把握了本周市场主线机会。





但是至于后市如何，这个确实存在很大不确定性。目前姑且只能当做是超跌反弹来操作。老股民知道，国改概念本身很有看点，但是政策上面目前看很尴尬。过去几年国企改革喊了很多年，但是真正的效果并不太如人意。





2014年国改刚刚提出，当时国内一片淡马锡的呼声。希望成立职业经理人公司。国有资本只控股不参与运营。而后几年又开始强调做大做强国有资本，口风完全转向。近几年提倡的混改，无非是双方走做出妥协。但是结果很有喜感——去年最大的混改热点，联通。参与资金目前全部套牢腰斩。





这个方面如果最终无法形成定论，那么对于国改概念来说，持续性是要打折扣的。





其实目前针对政策方向，市场几乎所有的观点都有对峙，这也是政治局会议到今天仍然没有任何吹风的原因吧。两件事儿最明显，一个是宽松，国家吹宽松信号，一批公募大V持保守意见。而CDR方面外媒此前说中国管理层已经对CDR没多大兴趣，还有会议称阿里京东已经叫停CDR，今天又有官方消息又说受理了农行的CDR存托业务申请





接下来市场再一次加速，一定是等待政策风口出清之后，届时在8月中旬前的窗口，应该还有一波反弹机会可以操作。但我们当下最重要的任务，是避免向前两个月那样政策忽左忽右的疲于奔波。期待定调之后的万众一心！





最后，市场还是顺应了此前对于调仓换股的判断，今天代表此前科技龙头的风华高科、海特高新闪崩。所以说这个位置跟随好节奏很重要。热线：010-57594189