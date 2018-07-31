先说行情，市场目前进入一个非常关键的变盘窗口。分两方面。





一方面是技术 ，大家去看此前每一轮调整——7月9日调整两天，7月12日调整五天，之后的二次拉升启动点，都选择了调整吃掉此前阳线之后，快速放量启动走新高。而上周开始的四连阴，到昨天已经完整吃掉了市场的最后一根阳线。到今天来看，应该是最适合进行盘变的窗口。最迟周三。如果 这两天市场无法形成放量2000亿的突破阳线，那么很可能会有一轮重新的向下回调。





另一方面是热点 ，热点其实昨天写了很多，退市政策+IPO变相提速+特停重启，这三点给了市场很大的不确定性，尤其是周末出来的前两点。让资金对于一些基本面存疑的品种风险偏好骤降。这造成了本周以来小市值品种的调整。但是从热点上看。 老的题材调整其实最好的事能够有新的增量题材跟进。但是今天来看表现还是弱一些。





早盘在主板疲弱的情况下，科技股走了一波，但是科技股这个位置走起来有点事倍功半。毕竟外围facebook等纳斯达克高位品种都在回调，顶着外围压力来搞，难度还是有点大。





目前最有可能接过大旗的应该是国改。早盘电改方面有新的消息出来，个股异动一波，而没有消息的油改反而更high。这里面一方面是低位反弹预期，另外一方面也是受到中石油中报利润翻倍的消息带动。





但是总的来说，国改这块我们认为还是先当做超跌反弹的品种来对待。原因很简单。国改概念本身很有看点，但是政策上面目前看很尴尬。过去几年国企改革喊了很多年，但是真正的效果并不太如人意。





2014年国改刚刚提出，当时国内一片淡马锡的呼声。希望成立职业经理人公司。国有资本只控股不参与运营。而后几年又开始强调做大做强国有资本，口风完全转向。近几年提倡的混改，无非是双方走做出妥协。但是结果很有喜感——去年最大的混改热点，联通。参与资金目前全部套牢腰斩。





这个方面如果最终无法形成定论，那么对于国改概念来说，持续性是要打折扣的。





总的来说，一个技术信号，一个热点轮动时间窗口。两相叠加，市场正处于强弱交替寻找新方向的时候。如果这两天无法有擎天保驾的新热点出现，那么指数可能要有一个震荡回调。但是方向上问题不大。我们认为目前市场仍然处于反弹周期中。向下不是坏事。



