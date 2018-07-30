应该说，周一市场的整体回调，是被两个政策给压制住了，一个是IPO。上周发审会5过4，明显在提速。虽然有着3000点以下不发CDR的承诺，但是看看这两周的企业，一个是上周号称创业板有史以来最大融资规模的迈瑞医疗过会，一个是上周五证监会核发的郑州银行。







后者虽然没有披露金额，但是根据招股说明书判断，募资额不会少于20亿。虽然家数没变，但是IPO在明显提速。吐槽一句，救市和发新这两件事儿上的热情还真是不一样啊。这下到能一目了然看明白很多问题。不过说归说，这个对于次新来说是一个重要的利空。





本周一，开板次新终于扛不住上周以来宁德时代的高位下跌，开始下刀子雨。明德生物开板即跌停，芯能科技价格低开板后尚有资金在强撑，但走势殊为难看。远端次新也炸成一片不一样的花火。





另一个影响市场的重要消息，是周五深夜的退市新规。周五证监会加班搞出了退市新规。周日看到深交所拍板应和。对应着长春生物的疫苗事件，我们的A股又大大地讲了一回政治。但是效果嘛，见仁见智。





对于长生生物而言，该退！这个义不容辞，这一届股民我们也是有担当的，在大是大非问题上想得很明白。但是，一个新政策，炸了半个创业板和一整个医药板块是什么个意思？





今天市场基本上大家看看领跌的板块，可谓是人人自危。医药方面对于疫苗的全国性排查还在继续，大家都没底类似的黑天鹅会不会继续爆出来。所以医疗股确实受到很大冲击。而这种情绪进一步蔓延至中小企业这些存在更多不确定性的品种，对于一些这里面包括近期公告有负面新闻的公司比如环能科技，更是直接一字板封死跌停。





市场走出这种局面有没有超出政策制定者的预期不好说，但是明显又让我有梦回16年元旦后的感觉。退市新政策好不好呢？好！A股只进不出的貔貅属性早就该有所改变，疏通疏通下水管是好事儿。但是这里面的问题是——何以界定新规则所谓的重大违法行为呢？





这里面深交所的表态走了更远的移步——特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”。什么叫严重危害市场秩序，什么叫严重侵害群众利益，什么又叫重大社会影响呢？





没有定量的界定的后果，就是所有的判断依据都依靠主观。依靠主观的判断结果就是舆论左右一切。而如果舆论可以左右一切，那么我们的法制又从何谈起呢？





而在没有定量的主观标准下，市场永远会多走一步——今天的行情就恰恰是如此。





其实作为投资者而言，我们还要考虑另外一个问题。就是“退市”，是否真的就是对于上市公司的终极处罚！大家去试想一个场景——如果没有此次国家高层的雷霆震怒，疫苗案主体长生的各位高管，如果没有最终身陷囹圄，那会怎么样？





长生生物退市的时候，这些高管早已经通过股权质押套现了几乎全部的市值。公司退市，他们照样是亿万富翁。未来随着强制退市的普及化，又有多少“长生”的情况会出现？





强化退市本身，并不会对铁了心进行套现或者已经套现的高管造成任何实质性影响！如果没有事后的高额度罚没，没有集体诉讼机制和赔偿机制，那么一家问题公司从问题爆发，到退市的全过程，惩罚的并不是大股东而是投资于其中的全体股民。





而对于股民来说，又何罪之有呢？此次爆发的疫苗危机，事件爆发前，都是铁打的白马属性。贾跃亭跑路前，乐视还是科技半壁江山的代表。这些公司的崩塌，这些害虫的清除，应该以法制为第一先行，但法制的出发点——其实刘主席有句话说得很好：保护中小投资者利益——应该以保护为初衷而非单纯的惩罚。





因为道理我们都明白。坏人是杀不绝的，多么完美的制度规则，都会有喜于鸡鸣狗盗的“不法者”。但是盼着股市好起来，坚定地等待着下一轮牛市的股民，默默支持市场的机构，这些“好人”却是“死”一个少一个。





最后，本周这两个消息在周一进行消化是好事儿，上周以来市场就在酝酿新的热点。这些周末的政策其实在加速市场的调仓换股。这个时间窗口，大家要把握好。热线：010-57594189