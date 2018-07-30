早盘市场冲高回落。消息面的影响还是大一些。





第一是周五证监会在继续强化对于垃圾股的特停。 上周特停了8连板的斯太尔，6板的成都路桥，周五特停的是5板的天成控股。当然治理垃圾股是对于市场最大的保护。不过5板特停同时也在压低市场的风险偏好。所以这是早盘市场后继乏力的一个原因。





不过从长期来看未尝不是好事，低价股排除掉垃圾股之后，其实标的数量变少了，后续会不会有更多机会在优质低价中表现出来？包括一些讲政治的比如国改低价品种中体现出来，这是值得期待的。





第二，就是周五以及周日，证监会和深交所连续表态的退市政策。 重大违法违规强制退市。这个对于市场再度形成压力。早盘看创业板领跌的核心原因就在于医疗板块的集中下挫。这里面很大程度就是因为周末退市政策的强化。因为对于疫苗的全国性排查还在继续，大家都没底类似的黑天鹅会不会继续爆出来。所以医疗股确实受到很大冲击。这里面包括近期公告有负面新闻的公司。





比较典型就是环能科技这种。去年一个安全生产事故，今天除了处罚结果子公司上了黑名单。按理说去年的事故，偶发事件并非黑心企业，罚金也缴纳了，并且罚金占利润非常有限。同时今年中报还在大幅预增，说明实际上影响不大。早盘能够直接一字板跌停。说明市场目前确实对于负面新闻是惊弓之鸟。





更重要的是，重大违法公司的界定其实并没有定量的标准，这种情况下，市场永远会多做一步。





其实周末看长生生物肯定是凉了，退市是必然。只不过多想一句——小股东们招谁惹谁了。散户投资者甚至一些机构，在参与的过程中，安全事件爆发前，那就是白马。 所以强制退市的常态化，最好能够与股东投资者的诉讼赔偿制度联合。 否则像长生这种企业，如果不是大大们发话，恐怕最多就是退市，而如果不是高层发话，高俊芳这类的高管早就做了股权质押套现。公司退市自己还是亿万富翁。那么这类企业的强制退市，到最后其实最受伤的反而是普通投资者。这还是稍微有点不尽如人意。不过好在政策的方向是在不断进步。有盼头。



