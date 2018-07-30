【题材】





1、各地药监局开展疫苗全流程监管 医药溯源公司受关注





据国务院调查组28日消息，已基本查清长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗的事实。长春长生公司疫苗事件发生后，全国各地食品药品监管局高度重视，迅速部署全系统进一步加强疫苗监管工作，重点检查疫苗生产、购进、储存、运输、分发、使用等环节。





海得控制(002184)产品已应用于发酵罐、灭菌柜、冻干机、洗烘灌联动线、轧盖机、高速压片机、胶囊填充机、清洗设备、称量系统设备等。塞力斯(603716)旗下广东以大供应链实现医疗产品从生产、流通、医院与药店、消费者的垂直产业链商流、物流、信息流、票据流的“五流合一”管理。









2、首条砷化镓微波芯片产线明年投产 扭转完全依赖进口局面





据媒体报道，北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商，满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求，扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。





海特高新(002023)旗下海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。有研新材(600206)为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商。









3、国际船运公司纷纷上调运价 行业盈利有望逐步改善

据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。

可关注中远海控(601919)、招商轮船(601872)等相关船运公司。









4、钼价跳涨创近年新高、市场前景乐观看涨

据悉，7月27日国内钼精矿市场供应紧张，且交易价格不断攀涨，零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度，45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度，50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度，较上一日上涨4.17%，月涨幅累计14.01%，目前价格已创近年新高。另外，自从7月中旬以来，国内钼价持续呈现急速大幅上涨态势，最近半个多月，钼精矿、氧化钼等钼原料价格累计涨幅已达150元/吨度上下，钼铁价格累计涨幅达14000元/吨，并且业内参与者对于后市行情看涨心态依旧明显。

吉翔股份(603399) 行业国内排名第三，具备完整产业链；金钼股份(601958) 亚洲最大钼行业龙头，生产规模全球前三位的钼生产运行商。









5、发力自主可控、北斗卫星组网发射进入高密度期





7月29日，北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉，北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始，北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。





重点关注涉及空间基础设施建设、卫星发射和总装集成业务的中国卫星(600118) 。航天电子(600879) 为北斗导航卫星发射的火箭和卫星提供了多种配套产品，也值得关注。









6、国内首家干细胞医院落成、打造全国血液病治疗平台





目前国内唯一的干细胞医院——中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院7月28日上午揭幕落成。医院立足海南、服务全国，致力于打造成为全国具有影响力的血液病治疗平台。医院定位于“大专科、小综合”专科医院，设有100个百级无菌层流病房，每年可完成造血干细胞移植超过1000例，是全国规模最大的干细胞医院，将有效缓解国内白血病患者移植资源紧张的困境。





相关概念股主要有开能健康(300272) 、佐力药业(300181)等。









7、2018中国人工智能大会将开、AI芯片引关注





2018中国人工智能大会(CCAI)将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一，会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人(300024)”与我国“智能芯片”的发展方向。





相关概念股涉及飞利信(300287) 、中科曙光(603019) 、中科创达(300496) 等。





【要闻】

1、证监会：对有关重大违法公司坚决依法实施强制退市

2、深交所：将修改完善退市规则，明确新老划断

3、美参议院悄悄通过立法降低上千种进口商品关税 一半来自中国

4、证监会核发一家公司——郑州银行IPO批文，未披露筹资金额。

5、李：目前中西部基础设施比较薄弱，推动有效投资补短板。

6、长春公安：对长生生物董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批准逮捕。

7、长生狂犬病疫苗案件调查工作取得重大进展，已基本查清企业违法违规生产狂犬病疫苗的事实。

8、江苏警方介入“阴阳合同”案，范冰冰姐弟被限制出境。

9、八月解禁规模创年内新低， 较7月环比下降54%。

10、人民银行金融稳定局陶玲：资管新规不搞一刀切，维护金融机构稳健转型，非标转标规则正在制定中。

11、世界最大金属锂项目——青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目投产试车。

12、周五美三大股指集体下跌，道指收跌0.3%，COMEX 8月黄金期货收跌0.2%；WTI 9月原油期货收跌1.32%。





【公告：复牌】

中利集团(002309)：继续推进重大资产重组 股票复牌

浙江广厦(600052)：

【公告：业绩】

涪陵榨菜(002507)半年报：净利润同期上升77.52%

江西铜业(600362)：半年报净利同比增长50%-80%

禾丰牧业(603609)：肉禽养殖业绩显著提升 上半年净利预增52%

中国人寿(601628)：预计上半年净利润同比增加约 25%到 35%

北方华创(002371)业绩快报：净利同比增长 125.44%

恒力股份(600346)：上半年实现净利润18.82亿 同比增长1.3倍

黔源电力(002039)业绩快报：半年报净利同比增加197.09%

新光圆成(002147)业绩快报：净利润1.5亿元，同比增长302.9%

金发拉比(002762)：半年报净利3531万 增长15%

横店东磁(002056)业绩快报：净利3.22亿 增长45%

利群股份(601366)半年报：净利2.8亿 增长34.74%

宇环数控(002903)：半年度净利3073万 同比下降35%

微光股份(002801)：半年报净利5107万 下滑7.16%

多氟多(002407)业绩快报：净利1.3亿元 下滑13%

航天信息(600271)：上半年净利预降34%至41%

金麒麟(603586)：上半年净利预降63.63%

招商轮船(601872)：业绩预降78.73%~82.23%

财通证券(601108)业绩快报：净利5.8亿 同比下滑28.79%

第一创业(002797)：上半年净利7219万元 同比降逾6成

香溢融通(600830)：半年报业绩预降65%-85%

上海莱士(002252)业绩快报：亏损8.55亿

中兴通讯(000063)更新后的第一季度报告：亏损54亿元

国美通讯(600898)：自有品牌手机业务亏损，上半年预亏5000万元

九有股份(600462)：上半年预亏498万元

【公告】

中油工程(600339)：中标11.27亿美元EPC 工程

汇金通(603577) ：中标6240万招标项目

隆基股份(601012)：签订80亿元多晶硅料供应合同

先导智能(300450)：签5.36亿锂电池智能生产整线销售合同

宁波热电(600982)：控股股东开投集团筹划资产注入

西部资源(600139)：控股股东转让公司24.55%股权 实控人将变更

安凯客车(000868)：收到1.07亿元国家新能源汽车推广补贴

万华化学(600309)：8月份中国地区聚合MDI价格上调1000元/吨

海利生物(603718)：控股股东及一致行动人承诺一年内不减持

麦迪科技(603990)：公司拟以现金支付方式购买大承医疗 20%股份

联美控股(600167)：拟23亿元收购兆讯传媒100%股份

美锦能源(000723)：控股股东签战略合作意向书 公司存在实控人变更可能

昆仑万维(300418)：Opera在美上市 公司持股43%

三六零(601360)：参股公司Opera纳斯达克挂牌上市，公司持股21.3%

中国中铁(601390)：意向在贵州省交通基础设施建设领域投资1000亿元

【增减持】

鸿特科技(300176)：获小黄狗环保科技及其一致人举牌，持股达5.06%

浙江广厦(600052)：实控人拟增持公司1%至2%股权

金诚信(603979)：拟以5000万元-3亿元回购股份

唐人神(002567)：拟回购3000万-2亿元股份

林洋能源(601222)：拟回购1亿-5亿元股份

梦网集团(002123)：拟回购不超过3.2亿元股份

济川药业(600566)：持股1.5%的控股股东一致人拟清仓减持

精测电子(300567)：股东拟清仓减持6.77%股份

【解禁股】

东方能源(000958)、捷成股份(300182)、禾望电气(603063)、星星科技(300256)、常山北明(000158)、亨通光电(600487)、新澳股份(603889)、富春环保(002479)、联创互联(300343)、北斗星通(002151)、广誉远(600771)、岱美股份(603730)、好莱客(603898)、正邦科技(002157)、康泰生物(300601)、奥克股份(300082)、汉得信息(300170)、爱建集团(600643)



