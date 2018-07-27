周五市场震荡。影响的消息源于两个方面。







从外部来说，美国欲欧盟、日本达成贸易协定，这个对于中国来说是一个需要注意的信号。不过目前来说，也只是值得注意而已。





这里面说几点我们的观点。





首先所谓的贸易能够达成，其实就不存在吃亏的一方，美国标榜中国在中美贸易中占尽便宜，实际上是不对的。即便川普控诉最热闹的所谓技术转让环节上，实际上说到底都不是恩赐，也不是受制于胁迫——而是生意。所谓的生意就是只要符合利益交换原则就仍然会发生和进行。我们走访过一些企业，与参与技术转让和合资企业建立的核心成员有过深度交流。事实上最终是双方都获利甚丰。此其一。





欧美日的所谓协定最终能不能达成同盟？不好说，因为这里面涉及到一个重要问题，就是产业互补。互补和分工是全球化带来的优势之一，这其实使得各国的生产效率最大化。这也是为什么WTO最为世界各国接受的原因。而欧美日联合最大的问题就在于产业的高度重叠。产业重叠带来的影响之一，就是一句老话——大树底下寸草不生。所以最可能的结果反而是赢者通吃的惨烈竞争。在这种前景下零关税带来的零壁垒反而像极了把全部企业推入一片修罗场。简单说，欧美日哪怕全部联合起来，能增加的蛋糕其实不会很多，反而注定大部分蛋糕将被迫重新划分，这一过程将带来各个国家内部产业的剧烈动荡。最终谁是赢家不好说，但是这种做法，其实违背了所谓贸易的初衷。此其二。





从这个点上出发。为什么各个国家都在重视中国市场，因为只有中国加入，才是那个真正能够带来巨额增量蛋糕的玩家。这个身份定位上，其他的几个人口大国都做不到。所以当初任正非先生说的好——中国最大的武器是13亿人民的消费。





所以也不用太过于担心，警惕着并且勇敢前行。这样就够了。





说句题外话。中国还有句老话叫——“教会徒弟，饿死师父”这事儿其实在历史上不断被证明。那么师父会眼睁睁看着自己饿死吗？似乎不会，所以徒弟在没有超过师父以前，低调比高调获益更大。主流媒体最近不提“2025”，“厉害了我的国”，“吓尿了”，“惊呆了”，是明智的。





这是对近期外部环境的一点观点。而内部来说，政策上其实还是宽松向好。这个大的方向不会改变，尤其是对于财政政策方面，周一国@常@会提出的明确的政策转向信号，这在中期政@治@局会议前，这个信号绝不简单，而昨天总@理就跑去视察川藏铁路，可见中@央的重视程度之高。





昨天国改领域也再次传递出政策提速的信号。我不知道有多少经历过2014年牛市行情的朋友还记得，当初在2014年底金融股加速前，最先预热市场的恰恰就是一带一路的基建和国企改革品种。





这个位置提这两项不是巧合，因为这两个是真正能够给经济大面积刺激的政策信号。但是接下来的政策难点是如何把黑洞对流动性的虹吸堵住。这次的宽松+积极要防范两个问题，第一是重工业供给侧改革要跟进，一定要避免再一次大规模过剩。否则就太可笑了。第二是地产黑洞要想办法，虽然现在看办法不好想，否则有限的流动性，全部会优先被各层各级拿去堵了地产和地方债务的大窟窿。





最后，市场方面的消息，最重要的其实还是重启了特停。昨天晚间说“垃圾股炒作不是好现象，需要监管雷霆手段”结果早上看到斯太尔被特停了。。。这一波操作，要为监管点赞。很多朋友会想这种特停复苏又会压制市场的活跃性。我觉得分两方面来说吧。特停其实并不是市场杀手。市场真正担心的是完全没有规则可寻的特停。





在垃圾股炒作上必须站监管这一方，原因很简单——A股现在退市制度完全称不上完善和常态化。而上市IPO却是常态，市场上公司数量越积越多，那么资金就会越摊越薄。这个过程中，唯一能够缓解这一局面的就是垃圾股仙股化。像港股的仙股那样，一年没什么成交，股价一块多钱挂着。





这种模式就是对优质公司的保护。而炒作垃圾股则是对A股最后一重自我调节模式的冲击。这应该是底线。所以昨天对于斯太尔的特停，要点赞。





而借此市场也进入一个分化模式中。这两天的调整震荡，其实主要源于强势热点稀缺+监管重新介入+欧美日同盟的影响。不过就如同我们分析的，这些都是过程，不会真的影响趋势。而这其中有一些还是好事儿。所以大家这个位置不要自己吓唬自己。





“敌人”一发喊，还没冲锋，自己先把阵地丢了。这样搞有点丢人了。





接下来就是周末，这个周末大家重点要关注三大方面的信息。这也是今天指数选择观望的原因之一。





其一，今天是7月的最后一个周五，一般来说中期政@治@局会议在七月下旬召开。所以很可能已经处于会议时间。这个会议是给下半年政策定调，所以周五的市场震荡也有大资金观望的味道在里面，重点看周末会不会有通告出来。





其二，欧美日这事儿说大不大说小也还有。看看周末有没有新的幺蛾子，距离8月份第二波关税时间点越来越近，川大爷有点坐不住了。





其三，今天有个股在继续挑6板的线。昨天成都路桥6板特停，看看周末监管的态度，以及IPO的态度。这个位置，其实说多发一只少发一只对市场影响不大。关键是监管层的态度很重要。





以上，祝大家周末愉快！



