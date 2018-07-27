



昨天的收评里面刚说完—— 垃圾股炒作成风，这是价值投资的倒退需要监管雷霆手段。结果晚上斯太尔被特停了。 这一波得为监管点赞。很多朋友会想这种特停复苏又会压制市场的活跃性。我觉得分两方面来说吧。特停其实并不是市场杀手。市场真正担心的是完全没有规则可寻的特停。





在垃圾股炒作上必须站监管这一方，原因很简单——A股现在退市制度完全称不上完善和常态化。而上市IPO却是常态， 市场上公司数量越积越多，那么资金就会越摊越薄。这个过程中，唯一能够缓解这一局面的就是垃圾股仙股化 。像港股的仙股那样，一年没什么成交，股价一块多钱挂着。





这种模式就是对优质公司的保护。而炒作垃圾股则是对A股最后一重自我调节模式的冲击。这应该是底线。所以昨天对于斯太尔的特停，要点赞。





当然成都路桥这事儿分两方面来说，确实长得高，但是确实也有政策支持。所以，区别来看吧。





高位的，在斯太尔和成都路桥停牌之后股权转让的欣龙控股六板，和独立走势的4板东方钽业。





剩下前排股，都在跌停里。 今天市场进入了达芬奇（大分歧）时刻。





易联众是前期疫苗事件引爆的食药溯源龙头，昨天被楚天科技反超后跌停；特尔佳股权转让龙头，今天跌停；天成控股跌停；达刚路机基建跟风跌停。基本上前期爆款死伤过半。而 唯一得到坚挺的，是讲政治讲位置的新热点 。昨天刘副总理召开了国改小组的第一次会议，基本上国改提速是必然的。





与之对应，天津相关津劝业 天津松江成为连板品种。而瑞泰科技，湖南天雁和中成股份则贡献涨停，国投中鲁、洛阳玻璃、西仪股份、长春一东高位震荡。





国改品种的启动是好事儿。14年牛市的先行两品种之一，就是国改。 这个品种对于盘活国有资产意义重大。而市场内目前超过1/3市值其实和国改都有关联。所以这个大题材能够有所行动，其实对于A股来说是好事儿。 而这个新爆点其实出现的时机刚刚好，能够很好的对接在低价股炒作受到监管严控背景下的市场空窗期。所以真正优质的国改品种能够启动，其实还是值得期待一下。





最后，消息面上美欧、美日之间都打成了贸易协定以及零关税协定。这个对中国说实话不太有利。眼瞅着8月份第二批关税的情况要明朗。这个时间点出现这种新闻，只能理解为美国对华的强硬政策在延续。不过看得到的风险都不是风险。 贸易战最出人意料的时候我们已经度过。接下来没什么可怕的，豺狼敢来，亮猎枪就是了。



