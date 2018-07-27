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市场进入达芬奇（大分歧）时刻

(2018-07-27 11:48:59)
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昨天的收评里面刚说完——垃圾股炒作成风，这是价值投资的倒退需要监管雷霆手段。结果晚上斯太尔被特停了。这一波得为监管点赞。很多朋友会想这种特停复苏又会压制市场的活跃性。我觉得分两方面来说吧。特停其实并不是市场杀手。市场真正担心的是完全没有规则可寻的特停。

在垃圾股炒作上必须站监管这一方，原因很简单——A股现在退市制度完全称不上完善和常态化。而上市IPO却是常态，市场上公司数量越积越多，那么资金就会越摊越薄。这个过程中，唯一能够缓解这一局面的就是垃圾股仙股化。像港股的仙股那样，一年没什么成交，股价一块多钱挂着。

这种模式就是对优质公司的保护。而炒作垃圾股则是对A股最后一重自我调节模式的冲击。这应该是底线。所以昨天对于斯太尔的特停，要点赞。

当然成都路桥这事儿分两方面来说，确实长得高，但是确实也有政策支持。所以，区别来看吧。

高位的，在斯太尔和成都路桥停牌之后股权转让的欣龙控股六板，和独立走势的4板东方钽业。

剩下前排股，都在跌停里。今天市场进入了达芬奇（大分歧）时刻。

易联众是前期疫苗事件引爆的食药溯源龙头，昨天被楚天科技反超后跌停；特尔佳股权转让龙头，今天跌停；天成控股跌停；达刚路机基建跟风跌停。基本上前期爆款死伤过半。而唯一得到坚挺的，是讲政治讲位置的新热点昨天刘副总理召开了国改小组的第一次会议，基本上国改提速是必然的。

与之对应，天津相关津劝业 天津松江成为连板品种。而瑞泰科技，湖南天雁和中成股份则贡献涨停，国投中鲁、洛阳玻璃、西仪股份、长春一东高位震荡。

国改品种的启动是好事儿。14年牛市的先行两品种之一，就是国改。这个品种对于盘活国有资产意义重大。而市场内目前超过1/3市值其实和国改都有关联。所以这个大题材能够有所行动，其实对于A股来说是好事儿。而这个新爆点其实出现的时机刚刚好，能够很好的对接在低价股炒作受到监管严控背景下的市场空窗期。所以真正优质的国改品种能够启动，其实还是值得期待一下。

最后，消息面上美欧、美日之间都打成了贸易协定以及零关税协定。这个对中国说实话不太有利。眼瞅着8月份第二批关税的情况要明朗。这个时间点出现这种新闻，只能理解为美国对华的强硬政策在延续。不过看得到的风险都不是风险。贸易战最出人意料的时候我们已经度过。接下来没什么可怕的，豺狼敢来，亮猎枪就是了。

行情来说，还处于反弹节奏中，目前热点开始出现轮动，这是调仓换股的窗口，学员一定要跟上我们的节奏。热线：010-57594189

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