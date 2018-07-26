今天在消息面有一些不一样的信号值得关注。







首先是欧美达成了贸易协议——美国总统川普和欧盟委员会主席容克在共同会见记者时宣布，美国和欧盟就缓和当前紧张的贸易关系达成协议，并称今天的会见以启动美欧之间关系的新阶段，一种为实现双方共赢的有力经贸合作，更好地为全球安全与繁荣而共同努力、共同打击恐怖主义的密切关系。双方表示，将致力于消除关税和贸易壁垒，避免当前一触即发的贸易战。美国同意不向欧洲汽车加征关税，欧盟则同意进口更多美国大豆和天然气。





此前中国非常希望能够拉拢欧洲来对抗美国的保护主义，然而遭到拒绝。目前看欧美从分歧走向一致。这个不是太好的信号。欧美的贸易协定将会重燃围堵中国的预期。这在贸易战刚刚降温的背景下，需要注意一下。





而就在欧美达成协议的几乎同时，我国否决了高通对于恩智浦的天价收购。作为全球几大监管方唯一投出否决票的。中国的否决，毫无疑问是针对美国方面的一次强硬回击。收购失败后，高通不能再重启收购事项，并且要按照此前的合约，想恩智浦支付高达20亿美元的赔偿金。这一笔赔偿对于高通来说，应该说是非常致命的。但无论如何，中美眼下开始再一次互相卯劲了。





比较有意思的事，今儿回头看了一眼宏辉果蔬，这只贸易战大龙头，居然跌停了。。。这只标的的主力也是比较悲催，这段时间全靠贸易战利空活着呢，但随着利空越来越少，凭仅剩的一点血、一口气、气若游丝，终于扛不住了那就断气吧！没想到走早了一步！





收盘后的另一个消息就是国企改革领导小组，刘鹤当选组长。国改很多朋友记得，是2014年行情启动的双引擎之一。目前的经济环境下，国企改革的预期重燃并不是偶然事件。大家今天卡看盘面，貌似是一带一路炒地图，然而实际上天津本地涨停的几家公司，都是国企，尾盘拉板的几个湖南品种，也是国企，还是午后异动的电力板块。同样是被证券日报点名的下半年央企重组的重点行业之一（制造、煤炭、电力、通信、化工）。国企改革如果真的能够加速，那么对于市场是好事儿。这相当于盘活了一大批权重，对于观望资金来说，也将是非常诱人的盛宴。





消息面大约如此，总的来说，喜忧参半。在这种氛围下，市场也在今天行程震荡回落。讲道理，2900点附近震荡整固本就是最合乎常理的状态。





但是对于目前的行情来说，我们认为市场必须要当心一种情绪的蔓延——就是慌不择路的炒作超跌品种。





近期市场最大的妖股显然是斯太尔。今天八连板。一方面这意味着监管放松、风险偏好提升。但是另外一方面我们恰恰认为这种请需要特别警惕。原因很简单，斯太尔本身垃圾股的属性太过于明显。中报预报已经在延续大面积亏损。





而事实上，今天盘面上看斯太尔并不是个例。





今天有近80只股涨停，涨停的低价股铺天盖地，各种票表现泾渭分明，100以上全跌，10元以下全在涨，3元以下几乎都涨停，连退市股都能封板。





很多朋友会说，历史上每一轮大底出现，第一件事儿是消灭低价股。但是这次不一样。一个核心问题是低价股不是垃圾股。历史每一轮大底，最先启动的应该是破净品种。所以这一次的低价股炒作有一点把市场风格带跑偏的感觉了。





这里面暴露的问题也非常明显——市场缺少爆款热点来吸引人气。





事实上，在没有成熟退市制度前，A股最好的路径就是垃圾股仙股化。这一轮如果仅仅是低价股而非优质股的爆炒，意味着过去我们为了价值投资而付出的所有代价都将再次归于虚无。





所以这个时候是监管部门该出手的时候了，预言一下，如果特停重启，那么低价股炒作会快速形成强分化。绩优低价股的热炒会真正开始。能不能提前把握住机会，要看大家的水平了。接下来市场开始2900整固，学员一定跟好策略，这个位置要开始做调仓了。热线：010-57594189